Но это лишь надежда на наиболее позитивный исход, который отнюдь не является самым вероятным.

С некоторых пор студия The Coalition, принадлежащая игровому крылу Microsoft, развивает франшизу Gears of War, используя только первое слово в названии — Gears. Под этими названиями вышли, например, Gears 5 и Gears Tactics. Но сегодня журналисты обратили внимание на то, что на прошлой неделе Microsoft зарегистрировала новую торговую марку Gears of War, чем не занималась уже больше десяти лет.

Что это может означать, пока предельно чётко сказать нельзя, но поклонники франшизы считают, что в The Coalition готовится сборник ремастеров первых трёх номерных частей серии, слухи о существовании которого гуляют по Сети уже сравнительно долгое время.

Учитывая, с каким успехом пару лет назад продавался сборник ремастеров Halo The Master Chief Collection, нет никаких оснований полагать, что потенциальный сборник ремастеров Gears of War ждёт иная судьба.