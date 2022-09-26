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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Microsoft обновила торговую марку Gears of War — возможно, готовятся ремастеры культовой серии
Но это лишь надежда на наиболее позитивный исход, который отнюдь не является самым вероятным.
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С некоторых пор студия The Coalition, принадлежащая игровому крылу Microsoft, развивает франшизу Gears of War, используя только первое слово в названии — Gears. Под этими названиями вышли, например, Gears 5 и Gears Tactics. Но сегодня журналисты обратили внимание на то, что на прошлой неделе Microsoft зарегистрировала новую торговую марку Gears of War, чем не занималась уже больше десяти лет.

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Что это может означать, пока предельно чётко сказать нельзя, но поклонники франшизы считают, что в The Coalition готовится сборник ремастеров первых трёх номерных частей серии, слухи о существовании которого гуляют по Сети уже сравнительно долгое время.

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Учитывая, с каким успехом пару лет назад продавался сборник ремастеров Halo The Master Chief Collection, нет никаких оснований полагать, что потенциальный сборник ремастеров Gears of War ждёт иная судьба.

#microsoft
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