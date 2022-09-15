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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В EGS на следующей неделе раздадут ARK Survival Evolved
На этой неделе же можно забрать The Captain и Spirit of the North.
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В самом разгаре осень, на календаре опять четверг, в мире многое меняется, но одна вещь остаётся константой — еженедельные раздачи игр в Epic Games Store. С сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга все желающие могут забрать сразу две игры: Spirit of the North и The Captain.

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Spirit of the North представляет собой вдохновлённое исландскими пейзажами одиночное приключение, в котором мы в роли обычного лиса должны будем разыскать хранителя Северного сияния, представленного в виде духа лисицы. В свою очередь, The Captain — это инди-приключение в ретро-стиле про путешествия в космосе. Оба проекта рассчитаны на большого ценителя, что ни в коем случае не делает их плохими.

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На следующей же неделе предложение будет чуть более интересным: помимо пошаговой стратегии Gloomhaven нам также раздадут широко известный «выживач» с динозаврами ARK Survival Evolved.

#epic games #epic games store
1
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unboldesoupe
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ахахах
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