Одним из ключевых элементов повествования в играх серии Assassin’s Creed был «Анимус» — система, через которую пользователи «типа» переживали истории героев прошлого, коими в нашем случае были известные ассасины. Со временем идея с «Анимусом» и вставками в игру элементов из современности стала сходить на нет, и в последующих играх возвращаться к ним не станут, о чём сообщил исполнительный продюсер Assassin’s Creed Марк-Алексис Коте.
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Как поясняет продюсер, Ubisoft решила развивать идею с «Анимусом» посредством Assassin’s Creed Infinity — проекта, который должен будет стать своеобразной платформой, «хабом» для последующих игр; своего рода хранилищем воспоминаний и обновлённой формой того же «Анимуса». Помимо записей прошлого в Infinity будет повествоваться история деятельности вымышленной корпорации «Абстерго Индастриз» в XXI веке.
В полной мере реализовать идею рассчитывают, начиная с анонсированных вчера проектов Codename Red и Codename Hexe: они будут запускаться «из» Assassin’s Creed Infinity, ну а как конкретно всё это будет выглядеть, нам расскажут ближе к их релизам. Пока что Infinity — это проект на среднесрочную перспективу.
По плану, Infinity станет «хабом» для самых разных продуктов во франшизе. Например, Codename Red называют идейной наследницей Odyssey и Valhalla, в то время как Codename Hexe не будет похожа ни на одну из имеющихся сейчас игр серии.
Как бы то ни было, основной упор сейчас идёт на Assassin’s Creed Mirage про молодого Басима, мелкого воришки из Багдада, который впоследствии станет мастером-ассасином. Релиз «Миража» должен состояться в следующем году на всех актуальных (и не очень) платформах.