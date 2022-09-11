Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft решила отказаться от вставок современности в последующих играх Assassin’s Creed
Идею с «Анимусом» и «Абстерго» собираются развивать в проекте Assassin’s Creed Infinity.
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

Одним из ключевых элементов повествования в играх серии Assassin’s Creed был «Анимус» — система, через которую пользователи «типа» переживали истории героев прошлого, коими в нашем случае были известные ассасины. Со временем идея с «Анимусом» и вставками в игру элементов из современности стала сходить на нет, и в последующих играх возвращаться к ним не станут, о чём сообщил исполнительный продюсер Assassin’s Creed Марк-Алексис Коте.

реклама

Как поясняет продюсер, Ubisoft решила развивать идею с «Анимусом» посредством Assassin’s Creed Infinity — проекта, который должен будет стать своеобразной платформой, «хабом» для последующих игр; своего рода хранилищем воспоминаний и обновлённой формой того же «Анимуса». Помимо записей прошлого в Infinity будет повествоваться история деятельности вымышленной корпорации «Абстерго Индастриз» в XXI веке.

В полной мере реализовать идею рассчитывают, начиная с анонсированных вчера проектов Codename Red и Codename Hexe: они будут запускаться «из» Assassin’s Creed Infinity, ну а как конкретно всё это будет выглядеть, нам расскажут ближе к их релизам. Пока что Infinity — это проект на среднесрочную перспективу.

По плану, Infinity станет «хабом» для самых разных продуктов во франшизе. Например, Codename Red называют идейной наследницей Odyssey и Valhalla, в то время как Codename Hexe не будет похожа ни на одну из имеющихся сейчас игр серии.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Как бы то ни было, основной упор сейчас идёт на Assassin’s Creed Mirage про молодого Басима, мелкого воришки из Багдада, который впоследствии станет мастером-ассасином. Релиз «Миража» должен состояться в следующем году на всех актуальных (и не очень) платформах.

#ubisoft
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разработчики пиратского экшена Skull and Bones показали сразу несколько новых трейлеров и геймплейных видео
Ubisoft показала геймплей The Division Heartland и огласила дату начала закрытой «беты» Rainbow Six Mobile
Совокупный тираж игр серии Assassin’s Creed превысил 200 миллионов копий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россияне столкнулись с проблемами доступа к сервисам Google — что стоит сделать прямо сейчас
73
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Сентябрь)
73
Выбираю свою первую систему жидкостного охлаждения
99
Записки Космического Сантехника. Apple MacBook Pro 13
6
Обзор игры Cow Simulator
9
B.I.O.T.A — Слишком минималистичное приключение
3
Установка кулера Cryorig C7 на сокет LGA1700 и сравнение с Alpenföhn Silvretta
3

Сейчас обсуждают

Вежливый B Hornet
18:39
В районе Новой Каховки Херсонской области был уничтожен мост через Днепр, наведенный оккупантами.
На Алиэкспресс продают фейковые SSD Xiaomi 1ТБ, споры закрывают в пользу продавца
ахахах
18:39
а газ потянет все цены там,электричество,сахар и другое.Вся продукция европы станет неконкурентна из-за высокой цены на неё
Глава Intel считает маловероятным захват Тайваня Китаем в ближайшие пять лет
REY_B_
18:38
Но сливать куда? Майнинг завысил хотелки производителей. Но что хотят потребители в среднем сегменте? Ну так мидла и хотят! Каким его представляет реклама. Т.е. 60ФПС, при 2К без "супермыла", ну и Вол...
Новые версии RTX 3060 на 8 ГБ и RTX 3060 Ti GDDR6X могут появиться в конце октября
Вежливый B Hornet
18:37
в запое он. от новостей. Бойцы ВСУ захватили редкий российский РЛК «Зоопарк-1М»
На Алиэкспресс продают фейковые SSD Xiaomi 1ТБ, споры закрывают в пользу продавца
Вежливый B Hornet
18:32
скорее раха слила ванек
GeForce RTX 4060 может разочаровать сравнительно невысоким уровнем производительности — инсайд
Вежливый B Hornet
18:30
или так:
GeForce RTX 4060 может разочаровать сравнительно невысоким уровнем производительности — инсайд
Miki_Sambrero
18:30
Ну прошка хорошая получилась, особенно если переходить с 11 или старее
До конца года новое поколение Apple iPhone сможет разойтись тиражом 90 млн штук
D3m0n
18:30
Как настоящие, даже танцевать мешают.
Израильский стартап научился "печатать" говядину на 3D-принтере
treex
18:30
RDR2 например
GeForce RTX 4060 может разочаровать сравнительно невысоким уровнем производительности — инсайд
Александр Александров
18:25
Налажен параллельный импорт напитка Coca-Cola из Казахстана, но наш "Байкал" лучше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем