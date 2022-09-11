Идею с «Анимусом» и «Абстерго» собираются развивать в проекте Assassin’s Creed Infinity.

Одним из ключевых элементов повествования в играх серии Assassin’s Creed был «Анимус» — система, через которую пользователи «типа» переживали истории героев прошлого, коими в нашем случае были известные ассасины. Со временем идея с «Анимусом» и вставками в игру элементов из современности стала сходить на нет, и в последующих играх возвращаться к ним не станут, о чём сообщил исполнительный продюсер Assassin’s Creed Марк-Алексис Коте.

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Как поясняет продюсер, Ubisoft решила развивать идею с «Анимусом» посредством Assassin’s Creed Infinity — проекта, который должен будет стать своеобразной платформой, «хабом» для последующих игр; своего рода хранилищем воспоминаний и обновлённой формой того же «Анимуса». Помимо записей прошлого в Infinity будет повествоваться история деятельности вымышленной корпорации «Абстерго Индастриз» в XXI веке.

В полной мере реализовать идею рассчитывают, начиная с анонсированных вчера проектов Codename Red и Codename Hexe: они будут запускаться «из» Assassin’s Creed Infinity, ну а как конкретно всё это будет выглядеть, нам расскажут ближе к их релизам. Пока что Infinity — это проект на среднесрочную перспективу.

По плану, Infinity станет «хабом» для самых разных продуктов во франшизе. Например, Codename Red называют идейной наследницей Odyssey и Valhalla, в то время как Codename Hexe не будет похожа ни на одну из имеющихся сейчас игр серии.

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Как бы то ни было, основной упор сейчас идёт на Assassin’s Creed Mirage про молодого Басима, мелкого воришки из Багдада, который впоследствии станет мастером-ассасином. Релиз «Миража» должен состояться в следующем году на всех актуальных (и не очень) платформах.