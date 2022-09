Практика эпизодических игр умерла. В страшных муках. И сделала это давно.

Слухи о том, что новая (New) Tales from the Borderlands будет выполнена в цельном формате — без ненужной в современной игровой индустрии разбивки на эпизоды — гуляют по Сети уже приличное время. В самом деле: все игры, которые ранее «славились» своей эпизодичностью, в итоге перешли к полноценному формату распространения. И вот, сегодня представители Gearbox в беседе с изданием Rock Paper Shotgun подтвердили, что от эпизодичности в новинке было решено отказаться.

реклама

Стоит отметить, что формально New Tales from the Borderlands всё-таки будет разделена на несколько глав, но все они будут доступны в игре сразу, без необходимости ждать по несколько месяцев, как это происходило в оригинальной Tales from the Borderlands.

Как пояснили в Gearbox, первоначально мысль об эпизодическом распространении игры посещала их головы, но впоследствии её отбросили, совершенно справедливо посчитав, что с момента выхода оригинальной игры индустрия сильно изменилась.

рекомендации Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что до релиза новинки, то он запланирован на 21 октября на всех актуальных платформах, включая даже гибридную консоль Nintendo Switch.