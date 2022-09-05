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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы New Tales from the Borderlands подтвердили, что проект не будет разбит на эпизоды
Практика эпизодических игр умерла. В страшных муках. И сделала это давно.
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Слухи о том, что новая (New) Tales from the Borderlands будет выполнена в цельном формате — без ненужной в современной игровой индустрии разбивки на эпизоды — гуляют по Сети уже приличное время. В самом деле: все игры, которые ранее «славились» своей эпизодичностью, в итоге перешли к полноценному формату распространения. И вот, сегодня представители Gearbox в беседе с изданием Rock Paper Shotgun подтвердили, что от эпизодичности в новинке было решено отказаться.

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Стоит отметить, что формально New Tales from the Borderlands всё-таки будет разделена на несколько глав, но все они будут доступны в игре сразу, без необходимости ждать по несколько месяцев, как это происходило в оригинальной Tales from the Borderlands.

Как пояснили в Gearbox, первоначально мысль об эпизодическом распространении игры посещала их головы, но впоследствии её отбросили, совершенно справедливо посчитав, что с момента выхода оригинальной игры индустрия сильно изменилась.

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Что до релиза новинки, то он запланирован на 21 октября на всех актуальных платформах, включая даже гибридную консоль Nintendo Switch.

#2k games #gearbox software #new tales from the borderlands
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