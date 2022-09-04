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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
The Callisto Protocol будут поддерживать не четыре года, а один
Возникла неразбериха вследствие неправильно услышанного комментария девелоперов.
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Вчера днём мы опубликовали материал, в котором сообщили, что студия Striking Distance очень оптимистично смотрит в будущее и планирует поддерживать хоррор The Callisto Protocol новым контентом на протяжении четырёх лет. Оказалось, что журналисты издания True Trophies, изначально опубликовавшие соответствующую заметку, неправильно расслышали комментарий представителя студии, который сказал «Full year of support», а не «Four years of support», как послышалось журналистам. В качестве оправдания журналисты заявили, что получали соответствующий комментарий в рамках выставки gamescom 2022, где было весьма людно и шумно.

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Обновлённая информация звучит гораздо правдоподобнее: поддержка одиночного проекта, который ещё неизвестно, как будет принят сообществом, на протяжении четырёх лет — это что-то из области фантастики. И хорошо, что ситуация прояснилась.

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Что до The Callisto Protocol, то его релиз назначен на второе декабря.

#the callisto protocol #striking distance
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Авторы The Callisto Protocol собираются поддерживать проект на протяжении четырёх лет
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Альбина Кузнецова
16:59
Ну так Гиркин же не будет врать. Он Славянск брал! Ботов это заявление вводят в панику -в методичке этого нет, что ставить лайк или дизлайк, тов. майор??
Завещать лайки, разделить подписчиков, продать аккаунт за долги - новые реалии права в России
Альбина Кузнецова
16:59
Ну так Гиркин же не будет врать. Он Славянск брал! Ботов это заявление вводят в панику -в методичке этого нет, что ставить лайк или дизлайк, тов. майор??
Завещать лайки, разделить подписчиков, продать аккаунт за долги - новые реалии права в России
.qworn
16:59
Таблоиды Британии обсуждают падение цен в России , а жители России нет , ибо этого падения тут никто не видел...
Таблоиды Британии обсуждают падение цен в России и советуют жителям покупать путевки в теплые страны
Альбина Кузнецова
16:58
Гиркин же не будет врать - он правду говорит. Он Славянск брал! Ботов это заявление вводят в панику -в методичке этого нет, что ставить лайк или дизлайк, тов. майор??
NASA отказывается от запуска ракеты на Луну после нескольких часов попыток устранить утечку топлива
WhatAboutJesusChrist
16:58
у Zелотки – реZиновый моZг 🤣
Британский авианосец Принц Уэльский сломался, оказавшись лёгкой целью для крейсера РФ Маршал Устинов
IRanPast
16:58
Иди отсюда, дегенepaт ипучий, нищее животное, которое в секонд-хенде одевается, да, асфальт видевший на фотках москалей
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
N1ghtwish
16:55
Забей хер на лицензию, adobe и autodesk свалили из РФии, значит и прав у них здесь больше нет.
Финальные спецификации 14 моделей процессоров Intel Core 13-го поколения — до 24 ядер и 5.8 ГГц
WhatAboutJesusChrist
16:55
у тебя моZг промыт Zомбоящиком
Британский авианосец Принц Уэльский сломался, оказавшись лёгкой целью для крейсера РФ Маршал Устинов
Альбина Кузнецова
16:55
Думаю в Белгородской Народной Республике скоро референдум проводить будем
Завещать лайки, разделить подписчиков, продать аккаунт за долги - новые реалии права в России
Eisbrecher
16:54
Погодите, вы называете местный контингент прокремлевской помойкой, но сами в качестве пруфов на свои утверждения указываете Киселева и кремлеСМИ. Кто же вы после этого?
В связи с энергетическим кризисом британцам запретят готовить еду до самого вечера
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