Возникла неразбериха вследствие неправильно услышанного комментария девелоперов.

Вчера днём мы опубликовали материал, в котором сообщили, что студия Striking Distance очень оптимистично смотрит в будущее и планирует поддерживать хоррор The Callisto Protocol новым контентом на протяжении четырёх лет. Оказалось, что журналисты издания True Trophies, изначально опубликовавшие соответствующую заметку, неправильно расслышали комментарий представителя студии, который сказал «Full year of support», а не «Four years of support», как послышалось журналистам. В качестве оправдания журналисты заявили, что получали соответствующий комментарий в рамках выставки gamescom 2022, где было весьма людно и шумно.

Обновлённая информация звучит гораздо правдоподобнее: поддержка одиночного проекта, который ещё неизвестно, как будет принят сообществом, на протяжении четырёх лет — это что-то из области фантастики. И хорошо, что ситуация прояснилась.

Что до The Callisto Protocol, то его релиз назначен на второе декабря.