Но как это будет выглядеть в конечном счёте, пока гадать не берутся.

Нам ещё нужно постараться дожить в добром здравии до релиза космического хоррора The Callisto Protocol, который состоится в начале декабря, но разработчики из студии Striking Distance, по всей видимости, полны уверенности в грядущем успехе и уже размышляют о планах на будущее.

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В частности, технический директор Striking Distance Марк Джеймс заявил, что коллектив собирается поддерживать The Callisto Protocol новым контентом в течение четырёх лет после релиза. По словам Джеймса, студия видит The Callisto Protocol как полноценный проект-сервис.

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В чём будет выражаться эта четырёхлетняя контентная поддержка, пока неясно — студия с данным вопросом ещё не определилась. А если не определилась за три месяца до релиза, то это может означать только то, что в плане насыщенности этих четырёх лет новым контентом нас ничего сверхъестественного не ждёт.