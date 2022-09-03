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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы The Callisto Protocol собираются поддерживать проект на протяжении четырёх лет
Но как это будет выглядеть в конечном счёте, пока гадать не берутся.
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Нам ещё нужно постараться дожить в добром здравии до релиза космического хоррора The Callisto Protocol, который состоится в начале декабря, но разработчики из студии Striking Distance, по всей видимости, полны уверенности в грядущем успехе и уже размышляют о планах на будущее.

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В частности, технический директор Striking Distance Марк Джеймс заявил, что коллектив собирается поддерживать The Callisto Protocol новым контентом в течение четырёх лет после релиза. По словам Джеймса, студия видит The Callisto Protocol как полноценный проект-сервис.

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В чём будет выражаться эта четырёхлетняя контентная поддержка, пока неясно — студия с данным вопросом ещё не определилась. А если не определилась за три месяца до релиза, то это может означать только то, что в плане насыщенности этих четырёх лет новым контентом нас ничего сверхъестественного не ждёт.

#the callisto protocol #striking distance
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