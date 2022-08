Обновлённые проекты были тепло приняты публикой.

Первые два сезона эпизодической приключенческой игры от Telltale Games ще в течение прошлых двух лет вышли на ПК, Xbox и Switch. Речь идёт, если что, о сборниках с чрезвычайно громоздкими названиями Sam & Max Save the World и Sam & Max: Beyond Time and Space. Их подготовкой и обновлением занималась компания Skunkape Games, которая сейчас определилась с датой релиза на консолях Playstation.

Итак, прямоходящий пёс и его остроумный кролик Макс заявятся в своём обновлённом состоянии на консолях от Sony 29 сентября текущего года. Выпущены будут два сезона со всеми обновлёнными эпизодами. То есть, истории про киношных звёзд, мафию, крупные заговоры и правительство США тут на месте. Равно как и вампиры-эмо, путешественники во времени, Санта-Клаус и другие герои второго сезона.

Проекты сборников Sam & Max Save the World и Sam & Max: Beyond Time and Space получили улучшенную синхронизацию губ с речью, улучшенную графику с поддержкой высоких разрешений, динамическое освещение, улучшенное качество звука и прочие мелкие изменения.

На ПК в магазине Steam комплект Sam & Max: Beyond Time and Space доступен для покупки с 8 декабря 2021 года. За это время он собрал 98 % положительных отзывов из (всего лишь) 148 написанных. Аналогичным образом (в плане оценок) обстоят дела у ремейка первого сезона под названием Sam & Max Save the World: 91 % положительных отзывов на основании 1021 написанного материала от игроков.