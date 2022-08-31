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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Ремастеры двух сезонов приключенческих игр Sam & Max выйдут на PlayStation в конце сентября
Обновлённые проекты были тепло приняты публикой.
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Первые два сезона эпизодической приключенческой игры от Telltale Games ще в течение прошлых двух лет вышли на ПК, Xbox и Switch. Речь идёт, если что, о сборниках с чрезвычайно громоздкими названиями Sam & Max Save the World и Sam & Max: Beyond Time and Space. Их подготовкой и обновлением занималась компания Skunkape Games, которая сейчас определилась с датой релиза на консолях Playstation.

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Итак, прямоходящий пёс и его остроумный кролик Макс заявятся в своём обновлённом состоянии на консолях от Sony 29 сентября текущего года. Выпущены будут два сезона со всеми обновлёнными эпизодами. То есть, истории про киношных звёзд, мафию, крупные заговоры и правительство США тут на месте. Равно как и вампиры-эмо, путешественники во времени, Санта-Клаус и другие герои второго сезона.

Проекты сборников Sam & Max Save the World и Sam & Max: Beyond Time and Space получили улучшенную синхронизацию губ с речью, улучшенную графику с поддержкой высоких разрешений, динамическое освещение, улучшенное качество звука и прочие мелкие изменения.

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На ПК в магазине Steam комплект Sam & Max: Beyond Time and Space доступен для покупки с 8 декабря 2021 года. За это время он собрал 98 % положительных отзывов из (всего лишь) 148 написанных. Аналогичным образом (в плане оценок) обстоят дела у ремейка первого сезона под названием Sam & Max Save the World: 91 % положительных отзывов на основании 1021 написанного материала от игроков.

#skunkape games #sam & max
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Муж_ЗАГЛOTA
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а КЛИЧКО самый ЛУЧШИЙ :D
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Propretor
23:49
Ты чё паскуда? Я сообщу в СК РФ, что nы обсираешь прокремлёвскую lenta.ru. Извинись, тварь ебaная!
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Муж_ЗАГЛOTA
23:49
такие дэбилы, как ты и строчат на том ресурсе, как ты тут свои каменты :D главное ВЕРА :D
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Propretor
23:48
Жопа рускаго солдата в Украине. Хотел бы себе такую в морозиловку?
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Дмитрий
23:48
написать они могут что угодно. Но я пробовал и оригинал и это. никакой разницы во вкусе и уровне сахара нет. и там и там дофига сахара просто где то на одной врут
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Propretor
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