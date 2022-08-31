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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Мастера интерактивного кино из Quantic Dream перешли под контроль NetEase
Теперь на 100 %. Но влезать в творческие вопросы деятельности студии NetEase не станет.
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Quantic Dream создаёт замечательные видеоигры в жанре интерактивного кино (Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit Become Human), однако последнее время у коллектива явно наблюдаются финансовые проблемы. Около трёх лет назад китайская компания NetEase уже приобретала миноритарную долю акций Quantic Dream, сегодня же разработчики сообщили, что была достигнута договорённость о стопроцентной продаже компании китайским толстосумам.

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Сумма сделки не уточняется, но логично будет предположить, что договорённость удовлетворила обе стороны, иначе бы эта сделка, собственно, не состоялась. Стоит отметить, что NetEase решила активно конкурировать с со своими же соотечественниками из Tencent и активно вкладываться в западный геймдев.

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Что же до Quantic Dream, то в стенах студии кипит работа. В настоящее время известно о работе коллектива над приключенческим экшеном Star Wars Eclipse про эпоху Расцвета Республики. О сроках сдачи проекта в релиз пока не сообщается.

#quantic dream #netease
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