Теперь на 100 %. Но влезать в творческие вопросы деятельности студии NetEase не станет.

Quantic Dream создаёт замечательные видеоигры в жанре интерактивного кино (Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit Become Human), однако последнее время у коллектива явно наблюдаются финансовые проблемы. Около трёх лет назад китайская компания NetEase уже приобретала миноритарную долю акций Quantic Dream, сегодня же разработчики сообщили, что была достигнута договорённость о стопроцентной продаже компании китайским толстосумам.

Сумма сделки не уточняется, но логично будет предположить, что договорённость удовлетворила обе стороны, иначе бы эта сделка, собственно, не состоялась. Стоит отметить, что NetEase решила активно конкурировать с со своими же соотечественниками из Tencent и активно вкладываться в западный геймдев.

Что же до Quantic Dream, то в стенах студии кипит работа. В настоящее время известно о работе коллектива над приключенческим экшеном Star Wars Eclipse про эпоху Расцвета Республики. О сроках сдачи проекта в релиз пока не сообщается.