За последние пару десятков лет игровая индустрия закономерно переросла из развлечения для энтузиастов во вполне себе каждодневное времяпрепровождение для огромных масс людей. А где огромные массы, там и неизбежное следование им этими самыми развлечениями, и игропром — не исключение. По всей видимости, франшиза Need for Speed решила пойти дальше в своём отрицательном развитии: по словам инсайдера, получившего сведения от своего источника в Electronic Arts, новая Need for Speed создаётся с расчётом на юную аудиторию геймеров.
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Под данным тезисом инсайдер подразумевает сразу несколько параметров. Во-первых, в угоду «более молодой аудитории» была упрощена система апгрейда автомобилей. Во-вторых, в новинке будет в значительной степени задействован «мультяшный» стиль. И в-третьих, сюжетная линия будет отличаться инклюзивностью и «репрезентативностью»: в новинке будут заметно представлены женщины и представители разных культурных групп.
Выпустить новую Need for Speed, по сведениям инсайдера, действительно собираются в этом году, но вот поддерживать её станут не дольше года — и то, в зависимости от показателей продаж и пользовательских отзывов.