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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Трейлер The Lords of the Fallen — ролевого экшена про мир мёртвых и живых
Игра выйдет в будущем году.
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В рамках церемонии открытия игровой выставки gamescom 2022 состоялся публичный показ трейлера ролевого экшена The Lords of the Fallen (который не Lords of the Fallen, вышедшая ещё в 2014 году). Проект создаётся силами команды HEXWORKS, это полноценный сиквел предыдущей игры, его релиз запланирован на 2023 год.

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«The Lords of the Fallen — новое эпическое приключение в огромном мире, который в пять раз больше мира оригинальной игры. Бог-демон Адир терзал страну много веков, пока наконец его не свергли. Но бога невозможно убить... Прошло много тысячелетий, и Адир скоро возродится. Вам предстоит примерить роль одного из легендарных Темных крестоносцев, пройти по миру живых и миру мертвых, сразиться со множеством боссов, освоить стремительные бои, повстречаться со множеством персонажей и узнать всю сложную интересную историю. Станете ли вы легендой света или легендой тьмы?» — гласит официальное описание игры.

Из основных особенностей The Lords of the Fallen следует отметить следующее:

  • два масштабных параллельных мира - мир живых и мир мертвых;
  • проработанная система стремительного тактического боя;
  • разрушительные магические атаки и усиления персонажей;
  • возможность пригласить второго игрока к текущей сессии в рамках сетевого режима
  • возможность детальной настройки персонажа;
  • девять начальных классов на выбор, включая Рыцаря, Разбойника и Ученика огня.

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The Lords of the Fallen должна выйти на PC, PS5. Xbox Series X и S.

#hexworks #the lords of the fallen
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