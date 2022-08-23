В рамках церемонии открытия игровой выставки gamescom 2022 состоялся публичный показ трейлера ролевого экшена The Lords of the Fallen (который не Lords of the Fallen, вышедшая ещё в 2014 году). Проект создаётся силами команды HEXWORKS, это полноценный сиквел предыдущей игры, его релиз запланирован на 2023 год.
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«The Lords of the Fallen — новое эпическое приключение в огромном мире, который в пять раз больше мира оригинальной игры. Бог-демон Адир терзал страну много веков, пока наконец его не свергли. Но бога невозможно убить... Прошло много тысячелетий, и Адир скоро возродится. Вам предстоит примерить роль одного из легендарных Темных крестоносцев, пройти по миру живых и миру мертвых, сразиться со множеством боссов, освоить стремительные бои, повстречаться со множеством персонажей и узнать всю сложную интересную историю. Станете ли вы легендой света или легендой тьмы?» — гласит официальное описание игры.
Из основных особенностей The Lords of the Fallen следует отметить следующее:
- два масштабных параллельных мира - мир живых и мир мертвых;
- проработанная система стремительного тактического боя;
- разрушительные магические атаки и усиления персонажей;
- возможность пригласить второго игрока к текущей сессии в рамках сетевого режима
- возможность детальной настройки персонажа;
- девять начальных классов на выбор, включая Рыцаря, Разбойника и Ученика огня.
The Lords of the Fallen должна выйти на PC, PS5. Xbox Series X и S.