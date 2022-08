Игра выйдет в будущем году.

В рамках церемонии открытия игровой выставки gamescom 2022 состоялся публичный показ трейлера ролевого экшена The Lords of the Fallen (который не Lords of the Fallen, вышедшая ещё в 2014 году). Проект создаётся силами команды HEXWORKS, это полноценный сиквел предыдущей игры, его релиз запланирован на 2023 год.

реклама

«The Lords of the Fallen — новое эпическое приключение в огромном мире, который в пять раз больше мира оригинальной игры. Бог-демон Адир терзал страну много веков, пока наконец его не свергли. Но бога невозможно убить... Прошло много тысячелетий, и Адир скоро возродится. Вам предстоит примерить роль одного из легендарных Темных крестоносцев, пройти по миру живых и миру мертвых, сразиться со множеством боссов, освоить стремительные бои, повстречаться со множеством персонажей и узнать всю сложную интересную историю. Станете ли вы легендой света или легендой тьмы?» — гласит официальное описание игры.

Из основных особенностей The Lords of the Fallen следует отметить следующее:

два масштабных параллельных мира - мир живых и мир мертвых;

проработанная система стремительного тактического боя;

разрушительные магические атаки и усиления персонажей;

возможность пригласить второго игрока к текущей сессии в рамках сетевого режима

возможность детальной настройки персонажа;

девять начальных классов на выбор, включая Рыцаря, Разбойника и Ученика огня.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

The Lords of the Fallen должна выйти на PC, PS5. Xbox Series X и S.