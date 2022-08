Похоже, информация от инсайдеров подтверждается.

Несколько месяцев назад, когда календарное лето только начиналось, инсайдеры всех мастей, включая максимально авторитетных, сообщали о том, что в состав Call of Duty Modern Warfare II будет включён режим под названием DMZ (De-Militarized Zone), по своей сути и правилам напоминающий стандартный игровой режим шутера Escape from Tarkov. Теперь же из североамериканское рейтинговое агентство ESRB, описывая причины, по которым выставила «зрелый» (17+) рейтинг грядущей Call of Duty Warzone 2, указало в ней режим DMZ.

По всей видимости, данный режим будет включён именно в обновлённую версию королевской битвы по мотивам Call of Duty, а инсайдеры либо ошиблись, либо не обладают всей полнотой информации.

Как бы то ни было, время у Activision и Infinity Ward заканчивается: совсем скоро придётся выложить всё как на духу, ведь релизы и Modern Warfare II, и Warzone 2 уже не за горами.