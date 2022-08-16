Различные симуляторы давно закрепились в игровой индустрии. Благодаря данным видеоиграм пользователи могут виртуально стать кем угодно: от сборщика ПК до рыбака и от дальнобойщика и охотника до космонавта. Сегодня в продажу поступил симулятор охотника Way of the Hunter. И хотя ценник на него далёк от адекватного, проект в целом получил очень тёплые отзывы игровой прессы, так что, быть может, стоимость оправдана. Удостовериться в этом мы сможем только после появления достаточной выборки пользовательских отзывов.
реклама
Действие Way of the Hunter разворачивается на территориях Трансильвании и Тихоокеанского северо-запада, а общая площадь двух данных локаций составляет порядка 288 квадратных километров. В общем, тут определённо есть, где развернуться.
В распоряжении геймеров обширный охотничий арсенал, система динамической погоды и смены времени суток, реалистичная баллистика вкупе с физическими параметрами пуль, ну и возможность получать и продавать трофеи вроде оленьих рогов и мяса добытых животных.
Со временем проект будет развиваться. Пока что же мы наблюдаем первые часы его жизни. От которых, тем не менее, будет зависеть вся дальнейшая судьба игры.