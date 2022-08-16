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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Охотничий симулятор Way of the Hunter уже доступен для прохождения
Пользовательских оценок пока — 0. И вряд ли это скоро изменится.
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Различные симуляторы давно закрепились в игровой индустрии. Благодаря данным видеоиграм пользователи могут виртуально стать кем угодно: от сборщика ПК до рыбака и от дальнобойщика и охотника до космонавта. Сегодня в продажу поступил симулятор охотника Way of the Hunter. И хотя ценник на него далёк от адекватного, проект в целом получил очень тёплые отзывы игровой прессы, так что, быть может, стоимость оправдана. Удостовериться в этом мы сможем только после появления достаточной выборки пользовательских отзывов.

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Действие Way of the Hunter разворачивается на территориях Трансильвании и Тихоокеанского северо-запада, а общая площадь двух данных локаций составляет порядка 288 квадратных километров. В общем, тут определённо есть, где развернуться.

В распоряжении геймеров обширный охотничий арсенал, система динамической погоды и смены времени суток, реалистичная баллистика вкупе с физическими параметрами пуль, ну и возможность получать и продавать трофеи вроде оленьих рогов и мяса добытых животных.

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Со временем проект будет развиваться. Пока что же мы наблюдаем первые часы его жизни. От которых, тем не менее, будет зависеть вся дальнейшая судьба игры.

#way of the hunter
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RedStone
21:39
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Adam Smith
21:39
если бы ты знал историю, то понимал, что настоящим флагом является вот этот. и то что там власов творил - вообще по бую, имеется ввиду настоящим патриотам, истинным.
Почему тестировщики не любят AMD
x-japan
21:36
Да, тоже проамериканские балбесы пишут в своих интересах.
Почему тестировщики не любят AMD
Васерман
21:35
Соглашусь. Проводник и диалоговые окна в линуксе это беда. И не только в Минте и подобных. Вот у меня сильно горит например от тогда, что например в редакторе VC или сублим я хочу открыть файл (путь к...
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
Aristarh
21:35
Так там снизу в примечаниях, источники указаны. Их тоже болваны пишут?
Почему тестировщики не любят AMD
Дмитрий Прокопенко
21:34
В секторе разработок процессоров не может быть прибыли? Серьёзно? Ну ок. А то что вы описали - это не бизнесмен, это паразит, таких "бизнесменов" в 90е пол-страны было. Производство наладить - получат...
Энтузиаст протестировал российский процессор Эльбрус-8С в Cyberpunk 2077, Witcher 3 и GTA 5
x-japan
21:32
Дорогой мой, векипедия не является источником репрезентаивных данных, её пишут ровно такие же болваны как и вы. Стыдно быть тобой, мальчик.
Почему тестировщики не любят AMD
Aristarh
21:31
Википедию российскую читаю, а что? Там фейки? https://ru.wikipedia.org/wiki/Символика_антисоветских_русских_национальных_формирований_Второй_мировой_войны
Почему тестировщики не любят AMD
x-japan
21:30
Нормальные люди не завидуют друг другу, а находят точки соприкосновения и жувут в согласии. То что происходит даже на этом маленьком форуме очень меня печалит.
Почему тестировщики не любят AMD
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