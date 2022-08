Похвастать такими результатами зачастую не могут даже ожидаемые AAA-проекты.

Вчера вечером в продажу поступил занимательный приключенческий «рогалик» Cult of the Lamb, в котором нам в роли одержимого ягнёнка необходимо создать культ имени себя и использовать его в личных целях. В течение некоторого времени Cult of the Lamb вчера являлась безусловным лидером глобального чарта продаж в Steam, что могло свидетельствовать только об одном: статистика стартового «онлайна» проекта будет внушительной.

реклама

Так оно ожидаемо и случилось: по статистике SteamDB, вскоре после релиза пиковый «онлайн» в Cult of the Lamb составил без малого 62 тысячи пользователей. На момент написания данных строк в «рогалике» одновременно присутствовали более 36,5 тысяч пользователей.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 Gigabyte дешевле 40 тр 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Вчера журналисты с восторгом приняли новинку, ну а сегодня её пользовательский рейтинг в Steam составил 86 %, что примерно соответствует средневзвешенным профессиональным оценкам.