Вчера вечером в продажу поступил занимательный приключенческий «рогалик» Cult of the Lamb, в котором нам в роли одержимого ягнёнка необходимо создать культ имени себя и использовать его в личных целях. В течение некоторого времени Cult of the Lamb вчера являлась безусловным лидером глобального чарта продаж в Steam, что могло свидетельствовать только об одном: статистика стартового «онлайна» проекта будет внушительной.
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Так оно ожидаемо и случилось: по статистике SteamDB, вскоре после релиза пиковый «онлайн» в Cult of the Lamb составил без малого 62 тысячи пользователей. На момент написания данных строк в «рогалике» одновременно присутствовали более 36,5 тысяч пользователей.
Вчера журналисты с восторгом приняли новинку, ну а сегодня её пользовательский рейтинг в Steam составил 86 %, что примерно соответствует средневзвешенным профессиональным оценкам.