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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Sony добавила на сайт PlayStation раздел с перечнем игр, доступных на PC
Чтобы пользователь сразу знал, в какие некогда эксклюзивные проекты отныне можно играть и на главной платформе.
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За последний десяток лет ситуация в игровой индустрии кардинально изменилась. Консоли по своей архитектуре стали представлять собой компактные компьютеры со специализированным программным обеспечением, а популярность полноценных игровых компьютеров возрастала семимильными шагами. Осознав тенденцию, в Sony приняли решение о постепенном переносе своих некогда PlayStation-эксклюзивных видеоигр на PC. На сегодняшний день выбор игр от Sony на PC невелик, но лиха беда начало: в перспективе «бояре» получат возможность пройти если не все, то хотя бы значительную часть из культовых PlayStation-эксклюзивов.

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Чтобы подчеркнуть, что Sony изменила свою политику всерьёз и надолго, на официальном сайте PlayStation появился специальный раздел, который так и называется — «PlayStation games for PC». В этом разделе собраны как уже доступные на сегодняшний день проекты, так и готовящиеся к скорому PC-релизу.

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Так, в перечне доступных игр Sony упоминает God of War, Horizon Zero Dawn, Days Gone и другие, как модно говорить в среде молодых геймеров, «тайтлы», а в списке готовящихся к релизу — Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man Miles Morales и Uncharted Legacy of Thieves Collection. По какой-то причине ремейк The Last of Us, также заявленный к релизу на PC, в списке не указан.

#sony
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