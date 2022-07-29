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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ужастик The Dark Pictures The Devil in Me про маньяка-изобретателя может выйти в конце ноября
Инсайдеры опять портят сюрпризы.
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Анонс The Devil in Me — следующей части цикла ужастиков The Dark Pictures — состоялся ещё прошлой осенью. С тех пор ничего внятного касательно данного проекта от разработчиков не поступало: известны лишь базовые подробности, гласящие о том, что в данной части франшизы мы столкнёмся с маньяком-изобретателем по типу Джона Крамера, и что релиз состоится этой осенью. Ну а там, где официальные разработчики играют в молчанку, на помощь приходят инсайдеры.

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Один из них — Aggiornamenti Lumia, который ранее верно «предсказал» даты релиза Skull & Bones, FIFA 23 и некоторых других проектов. По сведениям данного источника, релиз The Dark Pictures The Devil in Me состоится действительно осенью, но в самый последний её день: 30 ноября.

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Недавно отвечающая за The Dark Pictures The Devil in Me студия Supermassive Games перешла под контроль компании Nordisk Games, так что новый владелец наверняка постарается сделать всё, чтобы задержек при производстве проекта не происходило.

#supermassive games #the dark pictures the devil in me
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Dmitry Mitry
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Вежливый_HIMARS_
16:28
что то где то учили. в отличии от тебя дaлбаеба. Европейские страны постепенно закрывают границы для главы РПЦ.
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LoneWolf_E
16:28
Там же, где F11, только по нажатию клавиши Fn
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Охотник_на_HIMARS
16:26
далбаеб давай ответ, я свой калькулятор потерял сегодня ты у меня работаешь калькулятором. скилки будэ 15+285 и второй раз посчитай своим далбаебским мозгом 225+75 ПТУшник гребанный
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Rey.B.
16:26
Для начала - криптовалюты создавались как платёжная система с неподверженной инфляцией валютой. Подразумевались инвестиции в инфраструктуру.... При чём тут "инвестиции" в криптовалюты? Это противоречи...
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Вежливый_HIMARS_
16:24
ты раньше дaлбаеб о 225+75 спрашивал. давай ты сходишь покуришь а потом определишся какую задачку решить не можешь
Лучше, чем у Маска - Как будут приземляться русские многоразовые ракеты. Часть 1
Александр Александров
16:24
АлишерЭкспресссс )))
На Aliexpress курс доллара перевалил за 70 рублей
Охотник_на_HIMARS
16:23
далбаеб тебя никакая маничка не спасет, если тебя родили далбаебы значит ты кто? правильно - ты говорящая далбаебская рагатая скатинка
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Александр Александров
16:23
На сракетах полетим прямо в рай.
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