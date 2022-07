Инсайдеры опять портят сюрпризы.

Анонс The Devil in Me — следующей части цикла ужастиков The Dark Pictures — состоялся ещё прошлой осенью. С тех пор ничего внятного касательно данного проекта от разработчиков не поступало: известны лишь базовые подробности, гласящие о том, что в данной части франшизы мы столкнёмся с маньяком-изобретателем по типу Джона Крамера, и что релиз состоится этой осенью. Ну а там, где официальные разработчики играют в молчанку, на помощь приходят инсайдеры.

Один из них — Aggiornamenti Lumia, который ранее верно «предсказал» даты релиза Skull & Bones, FIFA 23 и некоторых других проектов. По сведениям данного источника, релиз The Dark Pictures The Devil in Me состоится действительно осенью, но в самый последний её день: 30 ноября.

Недавно отвечающая за The Dark Pictures The Devil in Me студия Supermassive Games перешла под контроль компании Nordisk Games, так что новый владелец наверняка постарается сделать всё, чтобы задержек при производстве проекта не происходило.