Но это пока, естественно, неточно.

Утечки, «сливы», инсайды — всё это давно сопутствует игровой индустрии, и ничего поделать с этим невозможно. Справедливости ради, разработчики и издатели не сильно этому противодействуют, поскольку утечки информации подогревают интерес к их творениям. Вот и Blizzard сегодня случайно или «случайно» слила в Сеть информацию о том, что дополнение Wrath of the Lich King для World of Warcraft Classic поступит в продажу 26 сентября текущего года. Впоследствии Blizzard удалила упоминание точной даты релиза дополнения, но Интернет помнит всё.

Отметим, что Wrath of the Lich King считается игроками лучшим и последним из достойных вообще дополнений к World of Warcraft. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Blizzard открыто и безо всяких зазрений совести решила продать ту же самую игру и весь дополнительный контент к ней по второму кругу.

По плану, официально «второе пришествие» Короля-лича должно состояться до конца текущего календарного года.