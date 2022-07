Проще говоря, почти под конец сезона.

Месяц назад разработчики из Expansive Worlds анонсировали рыболовный симулятор Call of the Wild The Angler, принадлежащий, как нетрудно догадаться, к той же вселенной, что и ранее выпущенный данным коллективом симулятор охотника the Hunter Call of the Wild. Релиз был запланирован на текущий год, и вот, сегодня выяснилось, что виртуально посидеть и понаблюдать за поплавком удастся гораздо раньше, чем можно было предположить — уже 31 августа. Сопутствующий видеоролик прилагается.

Согласно заверениям разработчиков, в Call of the Wild The Angler игрокам будет доступен огромный «арсенал» различных рыболовных инструментов, включая спиннинги, наживку, различные катушки и многое другое.

Проект является PC-эксклюзивом, и в указанный день будет доступен во всех так или иначе актуальных сервисах цифровой дистрибуции: Steam, EGS и Microsoft Store.