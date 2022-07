Не всегда названия игр о чём-то говорят, приходится изворачиваться.

Хотя Epic Games каждую неделю раздаёт в своём магазине подарки, иногда приходится включать немножко фантазии, поскольку раздаваемые игры в сути своей являются «нонеймами» с неплохим потенциалом, и указание их названий в заголовке мало к чему приведёт. Так, с сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга можно забрать Idle Champions of the Forgotten Realms и Wonder Boy The Dragon’s Trap.

Idle Champions of the Forgotten Realms представляет собой стратегию, выполненную в мире Dungeons & Dragons, и в рамках которой нам предстоит сколотить отряд и отправиться в увлекательное путешествие. Что же касается Wonder Boy The Dragon’s Trap, то данный проект представляет собой приключенческий инди-платформер, посвящённый исследованию больших локаций и поиску того, кто сможет снять с нашего протагониста коварное проклятье.

На следующей неделе в EGS подарят исторический шутер Tannenberg WWI Eastern Front.