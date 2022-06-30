Крупное дополнение The Delicious Last Course для красочного «мультяшного» платформера Cuphead поступило в продажу. Разработчики из Studio MDHR должны были выпустить аддон ещё в 2019 году, но сроки пришлось сместить по объективным причинам.
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Местом действия дополнения The Delicious Last Course должен стать новый остров, на котором имеются для изучения новое оружие, враги и, разумеется, боссы. Наконец, с выходом крупного DLC в игру «завезли» третьего персонажа по имени Золотая Чаша, который будет также доступен для прохождения сюжетной кампании оригинала.
Ещё раньше стало известно, что дополнение The Delicious Last Course завершит сюжетную линию всей Cuphead, а после его релиза его разработчики займутся чем-нибудь новым. Также вчера оригинальный проект получил патч, который подготовил его к скорому появлению DLC.
«Отправляйтесь в путешествие по Чернильному острову, но будьте начеку: на каждом шагу вас поджидают ужасные враги неслыханной мощи! Не забывайте пополнять свой арсенал: новое оружие и обереги помогут не только преуспеть в новом приключении, но и побить старые рекорды в оригинальной игре! Помогите шеф-повару Солонкину и выполните легендарную тайную миссию Золотой Чаши!» — гласит официальное описание к дополнению.
The Delicious Last Course доступно как на ПК, так и на консолях. На ПК его можно купить в Steam и GOG. Критики приняли аддон более чем тепло. На агрегаторе рецензий Metacritic проект собрал 89 рейтинга из 100 на основании 26 рецензий (ПК-версия). В магазине Steam дела обстоят ещё лучше: 98 % положительных рецензий из 441 написанной.