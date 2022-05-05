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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: короткий тизер Off the Grid — масштабной королевской битвы от режиссёра «Района № 9»
Обещают изменяемый мир и продуманные механики.
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Разработчики из студии Gunzilla Games, в которой сейчас трудится режиссёр Нил Бломкамп («Робот по имени Чаппи», «Район №9») опубликовали небольшой тизер своего нового проекта — Off the Grid. Это AAA-шутер, о создании которого стало известно ещё в прошлом году.

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Off the Grid — это королевская битва с видом от третьего лица, создаваемая на базе движка Unreal Engine 5. Место действия проекта — тропический остров в мире мрачного будущего. Раз уж речь идёт о королевской битве, то в здешних PvP-боях смогут принять участие до 150 человек. Также для Off the Grid заявлены сюжетные PvE-миссии, действие которых будет происходить на PvP-картах.

Для Off the Grid заявлена механика создания, настройки и торговли предметами. Как оказалось, весь компонент обусловлен с сюжетной точки зрения. Здешний мир будет развиваться под влиянием игроков, для игры также создаётся глубокая система прогресса.

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Релиз Off the Grid заявлен на 2023 год. Тизер посмотреть можно где-то тут, неподалёку.

#gunzilla games #off the grid
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saf-saf
18:19
Мне твои фейки не интересны я их не смотрю... Наслаждаюсь реальными кадрами уничтожения окраинской инфраструктуры)))
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Арсений Иголкин
18:18
мля, вы серьезно не понимаете, что рисунок с солдатом, избивающем ребенка, такая себе агитка для нормальных людей ?
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
saf-saf
18:18
Ну к первой картинке салорейх не имеет никакого отношения, как бы им не хотелось. А гетмана вы сами затопили - это да , ибо ссыкливые хрюшки))
Минобороны: Россия закончила репетицию тактического ядерного удара по Европе
Арсений Иголкин
18:17
да не забыли, как и нападение СССР в 1939
В. Путин подписал закон о контрсанкциях – на кону безвозвратные кредиты и национализация активов
Вежливый паладин
18:15
Ага, вот та шоха на переднем плане досталяла гаубицу в багажнике. Ну ты и тупой. Научись видео по нормальному вставлять, долбоеб. Вот так, например:
Минобороны: Россия закончила репетицию тактического ядерного удара по Европе
Леди Яга
18:15
Внезапно сдохшую видяшку ты лично в китай повезешь ?
Курс доллара продолжает снижаться, однако в DNS цены продолжают расти
saf-saf
18:14
Еще на один мост меньше на окраине))) https://youtube.com/shorts/sC-xUjhjiRU?feature=share
Минобороны: Россия закончила репетицию тактического ядерного удара по Европе
Kasyan
18:14
Автор, ты бы хоть загуглил на какой архитектуре работает Эльбрус, прежде чем свой высер строить! facepalm
"Эльбрусы" и "Байкалы" остались без ARM
Вежливый паладин
18:13
Какая картинка из боевого задания аналоговнетного корыта? И на какой картинке пару сотен орков упокоились на дне морском?
Минобороны: Россия закончила репетицию тактического ядерного удара по Европе
Kasyan
18:11
Действительно вот один из них, говорят что свинья может съесть человека! Кстати, хрюндель ты уже попробовал человеченку, как этот дегенерат, который съел солдата ВСУ?
Производство новых российских процессоров "Байкал" может быть остановлено из-за британских санкций
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