Обещают изменяемый мир и продуманные механики.

Разработчики из студии Gunzilla Games, в которой сейчас трудится режиссёр Нил Бломкамп («Робот по имени Чаппи», «Район №9») опубликовали небольшой тизер своего нового проекта — Off the Grid. Это AAA-шутер, о создании которого стало известно ещё в прошлом году.

Off the Grid — это королевская битва с видом от третьего лица, создаваемая на базе движка Unreal Engine 5. Место действия проекта — тропический остров в мире мрачного будущего. Раз уж речь идёт о королевской битве, то в здешних PvP-боях смогут принять участие до 150 человек. Также для Off the Grid заявлены сюжетные PvE-миссии, действие которых будет происходить на PvP-картах.

Для Off the Grid заявлена механика создания, настройки и торговли предметами. Как оказалось, весь компонент обусловлен с сюжетной точки зрения. Здешний мир будет развиваться под влиянием игроков, для игры также создаётся глубокая система прогресса.

Релиз Off the Grid заявлен на 2023 год. Тизер посмотреть можно где-то тут, неподалёку.