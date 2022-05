Мы даже рады, что не Фил купил. И на то есть причины.

Embracer Group сообщила о заключённом соглашении со Square Enix, согласно которому шведская компания становится новым владельцем трёх крупных студий: Crystal Dynamics, Eidos Montréal и Square Enix Montréal. В этих компания работает около 1100 сотрудников, все они размещены в 8 офисах в разных странах.

Помимо покупки самих студий, холдинг Embracer Group решила на приобретение у Square Enix нескольких IP, среди которых есть Tomb Raider, Deus Ex, Thief, The Legacy of Kain и ещё более 50 штук. В момент анонса шведы не стали публиковать полный список игровых серий, но Square Enix поспешила сообщить, что издательством игр из серий Outriders, Life is Strange и Just Cause будет заниматься сама.

А теперь самое главное — общая стоимость сделки между Square Enix и Embracer Group составила всего 300 миллионов долларов. На фоне безумно дорогих покупок Microsoft (в первую очередь, Activision Blizzard и Bethesda) траты Embracer Group выглядят более чем скромно.

Сама Square Enix назвала факт продажи внутренних студий вместе с подконтрольными IP частью оптимизации структуры компании, которая должна помочь ей адаптироваться к изменениям в мировом бизнесе. Сделка с Embracer, по заявлениям представителей Square Enix, поможет направить деньги на развитие перспективных направлений (блокчейн, облачные технологии, искусственный интеллект).

Сама сделка между Square Enix и Embracer Group должна быть закрыта до конца сентября текущего года. Нам важно сейчас знать, что под контроль шведов перешли права на игровые серии Tomb Raider, Legacy of Kain, Thief и, что особенно волнительно, Deus Ex. Хочется верить, что Адам Дженсен или его последователь ещё напомнить нам, что «он никогда об этом не просил».