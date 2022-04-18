Зачем игре, которую все уже бросили, режим королевской битвы?

Так уж сложилось, что популярными стали только те королевские битвы, которые пришли на данный рынок первыми и смогли предложить что-то действительно интересное, а не просто бесконечное «кемперство» по застройкам и кустам. Данный жанр, выросший из простого шутерного режима, стал крайне популярным, и каждый разработчик стремится откусить от этого пирога хоть небольшой кусочек.

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В большинстве случаев, однако, об этот пирог они обламывают себе зубы, но их это почему-то не останавливает. Даже наоборот: всё больше разработчиков пытаются создать свой собственный «батл рояль», и о том, что 343 Industries при полной поддержке студии Certain Affinity готовит режим королевской битвы для Halo Infinite, сегодня поделился журналист издания Windows Central Джез Корден.

По его информации, работа над королевской битвой для Halo Infinite продолжается уже больше двух лет, а по своему масштабу данный режим будет примерно соответствовать Call of Duty Warzone. Более того, разработчики позиционируют данный режим примерно таким же образом: он должен стать своего рода отдельной игрой, призванной привлечь к Halo новую аудиторию, как это в своё время произошло с Call of Duty Warzone.

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По неподтверждённым сведениям, запуск королевской битвы в Halo Infinite приурочат к началу третьего—четвёртого игровых сезонов. Как это будет выглядеть в привычном «человеческом» календаре, неясно.