Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Для Halo Infinite активно готовится режим королевской битвы
Зачем игре, которую все уже бросили, режим королевской битвы?
анонсы и реклама
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-150000р на RTX 3080 в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Так уж сложилось, что популярными стали только те королевские битвы, которые пришли на данный рынок первыми и смогли предложить что-то действительно интересное, а не просто бесконечное «кемперство» по застройкам и кустам. Данный жанр, выросший из простого шутерного режима, стал крайне популярным, и каждый разработчик стремится откусить от этого пирога хоть небольшой кусочек.

реклама

В большинстве случаев, однако, об этот пирог они обламывают себе зубы, но их это почему-то не останавливает. Даже наоборот: всё больше разработчиков пытаются создать свой собственный «батл рояль», и о том, что 343 Industries при полной поддержке студии Certain Affinity готовит режим королевской битвы для Halo Infinite, сегодня поделился журналист издания Windows Central Джез Корден.

По его информации, работа над королевской битвой для Halo Infinite продолжается уже больше двух лет, а по своему масштабу данный режим будет примерно соответствовать Call of Duty Warzone. Более того, разработчики позиционируют данный режим примерно таким же образом: он должен стать своего рода отдельной игрой, призванной привлечь к Halo новую аудиторию, как это в своё время произошло с Call of Duty Warzone.

анонсы и реклама
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке

По неподтверждённым сведениям, запуск королевской битвы в Halo Infinite приурочат к началу третьего—четвёртого игровых сезонов. Как это будет выглядеть в привычном «человеческом» календаре, неясно.

#343 industries #halo infinite #certain affinity
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

От стартового «онлайна» Halo Infinite в Steam на сегодняшний день не осталось и следа
В ремастерах Halo 3 и Halo 3 ODST появилась функция кроссплатформенного кооператива
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираемся, поможет ли разгон Ryzen 5 1600 «раскрыть» видеокарту GeForce RTX 3060
17
Ликбез: чем отличаются IPC и одноядерная производительность
13
Проект "Моя вода". От анонса до результата
15
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4
18
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть вторая
2

Сейчас обсуждают

Wirys
15:26
Выше звезд только Рогозин.
Обнаружен вероятный инженерный образец 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7000 Raphael Zen 4
puding
15:25
Будни сверхдержавы v6.
Приложение Spotify было удалено из российских сегментов App Store и Google Play
Kasyan
15:25
Чукча не читатель, что можно сказать.
Процессоры AMD Ryzen 7000 с 3D V-Cache могут появиться не раньше 2023 года
Grotlon
15:24
Прорези нужно хорошо промазать термопастой, чтобы конденсаторы не перегрелись.
Обнаружен вероятный инженерный образец 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7000 Raphael Zen 4
Wirys
15:24
Да Зебил уже не успевает строчить новости.
Известный майнер собрал ферму за 1 000 000р из 8-ми Radeon RX 6800 ХТ и планирует добывать Эфир
Grotlon
15:19
Выше Путина только звезды
Обнаружен вероятный инженерный образец 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7000 Raphael Zen 4
Academic
15:17
Это говорит только об одном - чиновники даже поисковиками пользоваться не умеют(интересно, а что они вообще умеют?), чтобы узнать кто в России производит гвозди. Пример: https://metiz.severstal.com/pr...
Валентина Матвиенко очень удивилась, узнав, что даже гвозди в РФ – импортные
Кирилл Шипицов
15:15
За 2 года поменял 3070 на 3080ti.Зарабатываю не так много. Все кто хотел уже купили видеокарты, многие уже отмайнили их стоимость. Летом 2021 были низкие цены, 3060 стоила 55к. Если для взрослого мужи...
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3050 стоит ниже 50 000 рублей
Стас Михайлов
15:12
Я например у станка ща. Че, станичникам запретил телепоны? Кста, сижу немного пьяный, а вы е6итесь в своих офисах
Валентина Матвиенко очень удивилась, узнав, что даже гвозди в РФ – импортные
Adamanit
15:07
как вариант на будущее сделать апгрэйд сего чуда, добавить еще один радиатор и разделить на два контура для видяхи второй для проца и всего остального
Проект "Моя вода". От анонса до результата
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем