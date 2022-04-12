Разработчики ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous собираются выпустить дополнение Through the Ashes уже 21 апреля. Именно в этот день дополнительный контент станет доступен в GOG, Steam и Epic Games Store.
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Свежее DLC добавит в игру двух новых компаньонов — гнома Сендри с врождёнными магическими способностями и тифлинга Рекарта, бывшего вора. К сожалению, разработчики не стали расписывать, что ещё войдёт в дополнение. Но зато мы знаем, что Through the Ashes предложит к ознакомлению дополнительную сюжетную продолжительностью 6-7 часов. В центре истории — пылающий город Кенабрес, на который напали демоны.
Напомним, Pathfinder: Wrath of the Righteous вышла 2 сентября прошлого года на ПК. На момент публикации данного материала игра собрала 84% положительных отзывов из более 14,5 тысячи написанных.