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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Сюжетное дополнение Through the Ashes к ролевой игре Pathfinder: Wrath of the Righteous выйдет 21 апреля
DLC добавит двух новых компаньонов для главного героя.
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Разработчики ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous собираются выпустить дополнение Through the Ashes уже 21 апреля. Именно в этот день дополнительный контент станет доступен в GOG, Steam и Epic Games Store.

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Свежее DLC добавит в игру двух новых компаньонов — гнома Сендри с врождёнными магическими способностями и тифлинга Рекарта, бывшего вора. К сожалению, разработчики не стали расписывать, что ещё войдёт в дополнение. Но зато мы знаем, что Through the Ashes предложит к ознакомлению дополнительную сюжетную продолжительностью 6-7 часов. В центре истории — пылающий город Кенабрес, на который напали демоны.

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Напомним, Pathfinder: Wrath of the Righteous вышла 2 сентября прошлого года на ПК. На момент публикации данного материала игра собрала 84% положительных отзывов из более 14,5 тысячи написанных.

#owlcat games #pathfinder wrath of the righteous
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