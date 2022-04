DLC добавит двух новых компаньонов для главного героя.

Разработчики ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous собираются выпустить дополнение Through the Ashes уже 21 апреля. Именно в этот день дополнительный контент станет доступен в GOG, Steam и Epic Games Store.

Свежее DLC добавит в игру двух новых компаньонов — гнома Сендри с врождёнными магическими способностями и тифлинга Рекарта, бывшего вора. К сожалению, разработчики не стали расписывать, что ещё войдёт в дополнение. Но зато мы знаем, что Through the Ashes предложит к ознакомлению дополнительную сюжетную продолжительностью 6-7 часов. В центре истории — пылающий город Кенабрес, на который напали демоны.

Напомним, Pathfinder: Wrath of the Righteous вышла 2 сентября прошлого года на ПК. На момент публикации данного материала игра собрала 84% положительных отзывов из более 14,5 тысячи написанных.