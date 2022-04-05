Также был представлен проект Lyra, обучающий созданию игр на новом движке.

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Epic Games объявила о полноценном запуске движка Unreal Engine 5.0 для всех разработчиков. Соответствующую информацию обнародовал глава компании Тим Суини в рамках презентации State of Unreal. Президент Epic Games рассказал, что движок был успешно протестирован — в том числе и в Fortnite, которая перешла на UE 5.0 ещё в декабре прошлого года.

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Релизная версия Unreal Engine 5.0 поддерживает все задекларированные на момент анонса системы, включая Nanite и Lumen. Также Epic Games представила Lyra — готовый проект многопользовательского шутера, на основе которого разработчики смогут собирать прототипы своих игр. Он предоставляет возможность обучаться тонкостям по настройке движке «в полевых условиях». Lyra обладает модульной архитектурой и адаптирована для ПК, консолей и мобильных устройств.

Команда поддержки Unreal Engine 5.0 изначально проектировала Lyra как инструмент для создания разработчиками собственных игр. Именно поэтому он снабжён множеством модулей, которые упрощают создание сцен.

В рамках сегодняшней презентации разработчики из студии The Coalition показали техническое демо на базе Unreal Engine 5 под названием The Cavern. Его авторы утверждают, что запечатлённый в ролике визуальный ряд — самый совершенный и технически продвинутый из тех, что им приходилось когда-либо делать.

Ближе к завершению презентации разработчики из студии Crystal Dynamics объявили, что уже приступили к созданию следующей игры в серии Tomb Raider на новом движке от «эпиков». К сожалению, скриншотов показано при этом не было.

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Желающим узнать, как создавался город в технодемо The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience, стоит обратить внимание на бесплатный проект City Sample. Он тоже был выпущен сегодня во время презентации.