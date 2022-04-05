Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Epic Games объявила о полноценном запуске движка Unreal Engine 5.0
Также был представлен проект Lyra, обучающий созданию игр на новом движке.
анонсы и реклама
Обвал цен RTX 3070 Ti ниже февральских
Еще одна RTX 3070 Ti даже дешевле
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 100 000р на i9 12900K
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Epic Games объявила о полноценном запуске движка Unreal Engine 5.0 для всех разработчиков. Соответствующую информацию обнародовал глава компании Тим Суини в рамках презентации State of Unreal. Президент Epic Games рассказал, что движок был успешно протестирован — в том числе и в Fortnite, которая перешла на UE 5.0 ещё в декабре прошлого года.

реклама

Релизная версия Unreal Engine 5.0 поддерживает все задекларированные на момент анонса системы, включая Nanite и Lumen. Также Epic Games представила Lyra — готовый проект многопользовательского шутера, на основе которого разработчики смогут собирать прототипы своих игр. Он предоставляет возможность обучаться тонкостям по настройке движке «в полевых условиях». Lyra обладает модульной архитектурой и адаптирована для ПК, консолей и мобильных устройств.

Команда поддержки Unreal Engine 5.0 изначально проектировала Lyra как инструмент для создания разработчиками собственных игр. Именно поэтому он снабжён множеством модулей, которые упрощают создание сцен.

В рамках сегодняшней презентации разработчики из студии The Coalition показали техническое демо на базе Unreal Engine 5 под названием The Cavern. Его авторы утверждают, что запечатлённый в ролике визуальный ряд — самый совершенный и технически продвинутый из тех, что им приходилось когда-либо делать.

Ближе к завершению презентации разработчики из студии Crystal Dynamics объявили, что уже приступили к созданию следующей игры в серии Tomb Raider на новом движке от «эпиков». К сожалению, скриншотов показано при этом не было.

анонсы и реклама
Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
650 000р скидка на комп Alienware
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Желающим узнать, как создавался город в технодемо The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience, стоит обратить внимание на бесплатный проект City Sample. Он тоже был выпущен сегодня во время презентации.

#epic games #unreal engine 5 #lyra
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В EGS началась раздача City of Brass, а через неделю можно будет забрать The Vanishing of Ethan Carter
На следующей неделе Epic Games подробнее расскажет о будущем движка Unreal Engine
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я перешёл с GeForce RTX 2070 Super на Radeon RX 6500 ХТ и почему видеокарта AMD мне понравилась
61
60 самых захватывающих игр 2016-2021 годов на ПК, которые обязательно стоит пройти
9
Андервольтинг GeForce RTX 3060 — минус 50 ватт и 10 градусов за 5 минут
22
Call of Duty 2: проверка временем
16
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402)
1

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
21:59
дада для виду сам ты заходишь. мы на ру оверах тут сидим с шишей давно. даем бесплатные советы..
В России взыщут с Meta* почти два миллиарда рублей оборотного штрафа
Анатолий Конкин
21:50
По могилке твоей под Львовом, что бурьяном заросла
Россияне массово переходят на средне-бюджетные смартфоны: их стали покупать в 2 раза чаще
Серегарус
21:50
просто охреневшие ретейлеры на флагманы 200+% накрутили, но дураков покупать за эти деньги не очень много.. дешевле уже слетать в Дубай, какой-нибудь и там купить по нормальной цене, хотя да., если ис...
Россияне массово переходят на средне-бюджетные смартфоны: их стали покупать в 2 раза чаще
Togtyui
21:49
Катерина, куда перечислять?
Роман Абрамович обратился к друзьям с просьбой одолжить $1 миллион на мелкие расходы
warmuza
21:47
И толку?
Microsoft показала обновлённый проводник Windows 11 с вкладками и новой домашней страницей
Виталий Shokerxxx
21:39
в тебе нужон эпля за 1000 баксов? чтоб чувствовать себя ближе к хозяевам?..
Россияне массово переходят на средне-бюджетные смартфоны: их стали покупать в 2 раза чаще
Chimbal
21:34
Если видеокарта от нвидии то нужен драйвер который одновременно сможет работать со встроенной гф7025 и дискретной видеокартой, последнее что работает с гф7025 это 309.08, но этот драйвер поддерживает ...
Есть ли DRM-Free игры в Steam и как продают "право на использование" под видом продукта
saf-saf
21:29
Сам то понял че сказал? Разницу между фондовым рынком и валютным рынком знаешь? При чем здесь индекс РТС? Теплое с мягким не путай.... Объясняю доступно, для особо одаренного тебя - Речь идет об укреп...
Курс рубля перестал зависеть от американских санкций, а газ за рубли увеличит стабильность экономики
Гэндальф Белый
21:26
Советую заняться разведением гоночных голубей. Это экологично, экономично, и вы можете поддерживать связь со своими надежными друзьями. Телефоны — слишком западная технология и окно в дезинформацию. Я...
Россияне массово переходят на средне-бюджетные смартфоны: их стали покупать в 2 раза чаще
Александр Тетюшин
21:23
Мне и на 2/32гб за глаза хватит тыщ за 10-15, хоть через мес меняй если сломается не жалко
Россияне массово переходят на средне-бюджетные смартфоны: их стали покупать в 2 раза чаще
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем