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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Кооперативная приключенческая игра We Were Here Forever получила точную дату релиза
Правда, пока только на ПК.
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Разработчики из студии Total Mayhem Games назвали точную дату релиза кооперативной приключенческой игры We Were Here Forever. Проект должен поступить в продажу 10 марта, но сначала только на ПК. После этого он также заглянет на PS5, Xbox Series X и S, PS4 и Xbox One.

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По случаю анонса точной даты выхода разработчики выпустили новый трейлер, который напоминает, чем игрокам придётся заниматься в We Here Forever. Всё довольно просто: игрок в кампании с товарищем отправляется на поиски секретов в мрачный замок, координируя все свои действия по рации.

Сюжетная предыстория у этого проекта довольно атмосферная: падение великого короля, который заключает сделку с демоном, чем накликал проклятие на своё королевство.

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We Were Here Forever — уже четвёртая по счёту головоломка, повествующая об исследовании таинственных областей Касл-Рока. Авторы обещают, что этот проект станет самым масштабным в серии.

#total mayhem games #we were here forever
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