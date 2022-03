Правда, пока только на ПК.

Разработчики из студии Total Mayhem Games назвали точную дату релиза кооперативной приключенческой игры We Were Here Forever. Проект должен поступить в продажу 10 марта, но сначала только на ПК. После этого он также заглянет на PS5, Xbox Series X и S, PS4 и Xbox One.

По случаю анонса точной даты выхода разработчики выпустили новый трейлер, который напоминает, чем игрокам придётся заниматься в We Here Forever. Всё довольно просто: игрок в кампании с товарищем отправляется на поиски секретов в мрачный замок, координируя все свои действия по рации.

Сюжетная предыстория у этого проекта довольно атмосферная: падение великого короля, который заключает сделку с демоном, чем накликал проклятие на своё королевство.

We Were Here Forever — уже четвёртая по счёту головоломка, повествующая об исследовании таинственных областей Касл-Рока. Авторы обещают, что этот проект станет самым масштабным в серии.