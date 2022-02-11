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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Официально: Call of Duty Modern Warfare II и Warzone 2 создаются на новом движке
Warzone 2 станет эволюцией королевской битвы.
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Хотя сегодня слишком рано для полноценных анонсов новых частей серии Call of Duty, но некоторыми полезными подробностями Activision в отношении них всё же поделилась. Итак, издательство официально формально подтвердило работу над Call of Duty Modern Warfare II и Call of Duty Warzone 2.

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Сообщается, что Modern Warfare II станет прямым продолжением переосмысленной Modern Warfare (2019), тогда как Warzone 2 станет эволюцией такого жанра, как королевская битва, в целом.

Обе игры создаются на полностью новом движке, с нуля. И если в случае с Modern Warfare II применение нового движка понятно — нужно идти в ногу со временем — то в отношении Warzone 2 это делается для совместимости с MWII и сопутствующим контентом. Оба проекта создаются в стенах студии Infinity Ward.

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Полноценная презентация должна состояться летом. Релиз Modern Warfare II — осенью, а вот когда на свет появится Warzone 2, сегодня уточнено не было.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii #call of duty warzone 2
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Сейчас обсуждают

terenty79
22:28
а они когда свое каллофдьютие на другом каком либо движке делали разве? как купили когдато движок quake3, так на нем каждый раз ковыряют и малюют, только скрипты и текстуры жирнеют у них каждый раз ...
Официально: Call of Duty Modern Warfare II и Warzone 2 создаются на новом движке
Shuvalof Yuri
22:28
чушок, эрефия раньше крахнется, чем маск.
Илон Маск показал прототип звездолёта Starship и рассказал о планах колонизации Луны и Марса
Кеша
22:28
Вега 11 мощнее но не намного. а насчет с дефицытом видео карт это в полне не плохо мать за 5р и проц 2400G б.у за 12р. а как цены на карты просятят можно встойку вырубить и дескретную видео поставить....
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Михаил Улитин
22:27
Играя на консоли в хэйло, то не ощущаются эти потерянные цифры. Игру находит на каждом из режимов - за 1-2 секунды. И сравнивать с Батлой , то это очень глупо.
Battlefield 2042, ты не одна: Halo Infinite с релиза тоже растеряла около 94 % от стартовой аудитории в Steam
skydan
22:27
Надеюсь, и до РДР 3 руки дойдут. Пора начинать выжимать все возможности из УЕ5
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