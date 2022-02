Warzone 2 станет эволюцией королевской битвы.

Хотя сегодня слишком рано для полноценных анонсов новых частей серии Call of Duty, но некоторыми полезными подробностями Activision в отношении них всё же поделилась. Итак, издательство официально формально подтвердило работу над Call of Duty Modern Warfare II и Call of Duty Warzone 2.

Сообщается, что Modern Warfare II станет прямым продолжением переосмысленной Modern Warfare (2019), тогда как Warzone 2 станет эволюцией такого жанра, как королевская битва, в целом.

Обе игры создаются на полностью новом движке, с нуля. И если в случае с Modern Warfare II применение нового движка понятно — нужно идти в ногу со временем — то в отношении Warzone 2 это делается для совместимости с MWII и сопутствующим контентом. Оба проекта создаются в стенах студии Infinity Ward.

Полноценная презентация должна состояться летом. Релиз Modern Warfare II — осенью, а вот когда на свет появится Warzone 2, сегодня уточнено не было.