А то их до сих пор пока примерно ноль.

Формально факт работы над The Wolf Among Us 2 силами возрождённой Telltale Games был подтверждён в конце 2019 года. В активную фазу разработки игра перешла в 2020-м, и вот, завтра с нами уже будут готовы поделиться некоторыми подробностями проекта и его производственного процесса. Согласно анонсу от Telltale, 9 февраля в 21:00 по московскому времени пройдёт соответствующая специальная прямая трансляция, ведущим которой выступит вездесущий Джефф Кили, без которого, похоже, скоро не будет обходиться ни одно игровое мероприятие.

На сегодняшний день известно, что события сиквела будут происходить спустя полгода после событий оригинальной The Wolf Among Us — в живописном зимнем Нью-Йорке. Белоснежка стала мэром Фэйблтауна, а Бигби Волк — шерифом. Авторы обещают дать в сиквеле ответы на вопросы, появившиеся у игроков после прохождения оригинала.

Радует, что примерно наполовину возрождённая Telltale состоит из прежних сотрудников студии. Остальные во время кризиса перешли в другие коллективы.