Формально факт работы над The Wolf Among Us 2 силами возрождённой Telltale Games был подтверждён в конце 2019 года. В активную фазу разработки игра перешла в 2020-м, и вот, завтра с нами уже будут готовы поделиться некоторыми подробностями проекта и его производственного процесса. Согласно анонсу от Telltale, 9 февраля в 21:00 по московскому времени пройдёт соответствующая специальная прямая трансляция, ведущим которой выступит вездесущий Джефф Кили, без которого, похоже, скоро не будет обходиться ни одно игровое мероприятие.
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На сегодняшний день известно, что события сиквела будут происходить спустя полгода после событий оригинальной The Wolf Among Us — в живописном зимнем Нью-Йорке. Белоснежка стала мэром Фэйблтауна, а Бигби Волк — шерифом. Авторы обещают дать в сиквеле ответы на вопросы, появившиеся у игроков после прохождения оригинала.
Радует, что примерно наполовину возрождённая Telltale состоит из прежних сотрудников студии. Остальные во время кризиса перешли в другие коллективы.