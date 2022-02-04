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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Naughty Dog ищет сотрудников для работы над тремя новыми проектами
Руководитель студии «отшутился» смайликами.
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Мэтры из Naughty Dog постоянно находятся в состоянии активной работы — иного трудового графика студии разработки игр, тем более подотчётные более крупной компании, себе позволить попросту не могут. Хотя над чем конкретно сейчас работают создатели Uncharted и The Last of Us, доподлинно неизвестно, но из свежей публикации в разделе вакансий, которую впоследствии «ретвитнул» соруководитель Naughty Dog Нил Дракманн, в работе у компании находятся сразу три проекта.

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А для того чтобы воплотить идеи этих проектов в жизнь, Naughty Dog требуется огромное количество сотрудников на самые разные должности: и программисты, и аниматоры, и тестировщики, и продюсеры, художники, дизайнеры... В общем, судя по количеству открытых в Naughty Dog вакансий, из свежеприглашённых сотрудников можно создать отдельную полноценную студию.

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Последним новым проектом Naughty Dog стала The Last of Us Part II. В прошлом месяце же в продажу поступил сборник ремастеров Uncharted Legacy of Thieves Collection. Сейчас он доступен на PS4 и PS5, а в течение года заглянет и на PC, тем самым прервав статус Uncharted 4 как PlayStation-эксклюзива.

#naughty dog
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Crazik
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