Руководитель студии «отшутился» смайликами.

Мэтры из Naughty Dog постоянно находятся в состоянии активной работы — иного трудового графика студии разработки игр, тем более подотчётные более крупной компании, себе позволить попросту не могут. Хотя над чем конкретно сейчас работают создатели Uncharted и The Last of Us, доподлинно неизвестно, но из свежей публикации в разделе вакансий, которую впоследствии «ретвитнул» соруководитель Naughty Dog Нил Дракманн, в работе у компании находятся сразу три проекта.

реклама

А для того чтобы воплотить идеи этих проектов в жизнь, Naughty Dog требуется огромное количество сотрудников на самые разные должности: и программисты, и аниматоры, и тестировщики, и продюсеры, художники, дизайнеры... В общем, судя по количеству открытых в Naughty Dog вакансий, из свежеприглашённых сотрудников можно создать отдельную полноценную студию.

We’re growing! Come join us and work on 🤫, 🤐, and 🤭! https://t.co/rKL3u4iZaq — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) February 4, 2022

анонсы и реклама 1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02 <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты -40% в Киберпонедельник в Ситилинке -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI RTX 3070 со скидкой 15 000р

Последним новым проектом Naughty Dog стала The Last of Us Part II. В прошлом месяце же в продажу поступил сборник ремастеров Uncharted Legacy of Thieves Collection. Сейчас он доступен на PS4 и PS5, а в течение года заглянет и на PC, тем самым прервав статус Uncharted 4 как PlayStation-эксклюзива.