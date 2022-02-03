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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Этой осенью выйдет настольная игра по мотивам The Elder Scrolls Online
Можно будет время убить ещё и там.
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Издатель и разработчик настольных игр Chip Theory раскрыл детали своего нового проекта — The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era по мотивам The Elder Scrolls Online. Предполагается, что он должен выйти осень текущего года.

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Действие «настолки» будет происходить во времена Слияния миров — если вам это что-нибудь скажет. Тамриэль и Хладная Гавань могли объединиться благодаря усердию Маннимарко.

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Руководитель Chip Theory, господин Джош Карлсон, дал понять, что в настройке грядущей настольной игры большое участие принимала сама ZeniMax Online Studios. Именно поэтому грядущий проект сохранит дух TES. Если вам всё это заинтересовало — можете глянуть тизер.

#the elder scrolls online #chip theory
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Батон322
20:59
ахахахахахха ладно деграднул не деграднул, всякое бывает, но кто в здравом уме за такие бабки этот недопроц в 2к22 купит когда 11400ф дешевле продается
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llucul
20:59
А чего никто не сравнивает процессоры на одной частоте ? ))) А то сравнивают i7 2600 на 4.0Ггц против 1 Ггц у Эльбруса )))
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Евгений Яковлев
20:58
Их что Сталин такими воспитал? Какой забавный ход мыслей
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vit7712
20:58
Верх идиотизма- контактируют с кристаллом две трубки,остальные для веса.Хорошо еще одна трубка больше другой не выпирает. Зачем тут прямой контакт ? А и так купят.
Обслуживание видеокарты ROG Strix GeForce® GTX 1060 OC edition 6GB
Leff
20:57
Пздц.)) Какой милый диалог - "..приятно читать ваши аргументированные ответы" (какие аргументы? Картинки с великом штоль? или другая его (да и Ваша)демагогия?)), "Респект из СПб", ..."Благодарю!", "И...
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
ахахах
20:56
98 градусов у карты штоль.Когда за 80 уже надо смотреть-это чё-то нето с картой
Ситилинк продаёт партию из видеокарт GeForce RTX 3050 по цене 26 500 рублей – условия акции
wolfire
20:55
я надеюсь это работает только через интернет?
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
vit7712
20:54
А зашкурить радиатор лень ? Термопрокладки должны быть еще живые. А так да где прямой контакт, везде наверно картина одинакова. Раковины ,перепады ,бугры.И не важно сколько стоит карта.
Обслуживание видеокарты ROG Strix GeForce® GTX 1060 OC edition 6GB
Владимир Прохоров
20:52
Интересно,а как так получается - 46к это скидка ,а рекомендованно 29к.?
Новые видеокарты NVIDIA RTX 3050 появились в российских магазинах - смотрим цены
mindforms
20:52
Это главный козырь для распильщиков.
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