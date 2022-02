Можно будет время убить ещё и там.

Издатель и разработчик настольных игр Chip Theory раскрыл детали своего нового проекта — The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era по мотивам The Elder Scrolls Online. Предполагается, что он должен выйти осень текущего года.

Действие «настолки» будет происходить во времена Слияния миров — если вам это что-нибудь скажет. Тамриэль и Хладная Гавань могли объединиться благодаря усердию Маннимарко.

Руководитель Chip Theory, господин Джош Карлсон, дал понять, что в настройке грядущей настольной игры большое участие принимала сама ZeniMax Online Studios. Именно поэтому грядущий проект сохранит дух TES. Если вам всё это заинтересовало — можете глянуть тизер.