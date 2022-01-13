Последний раз мрачный боевик Witchfire попадал в нашу новостную ленту с относительно приемлемым информационным поводом аж в декабре 2019 года. С тех пор проект был покрыт завесой тайны, и мы, признаться, даже позабыли о его существовании. К счастью, разработка продолжается, и вот, у авторов проекта накопилось достаточно сведений, чтобы поделиться ими с нами уже на следующей неделе.
реклама
Согласно небольшому «тизеру», разговор коснётся даты выхода проекта, геймплейных функций и возможностей и прочих «захватывающих» материалов.
Напомним, что Witchfire принадлежит к жанру боевиков с оружием и прочими элементами современного шутера, но в фэнтезийном мире. Предполагается, что столь необычный «микс» станет визитной карточкой проекта. Разработка игры ведётся с 2017 года: за неё отвечает студия The Astronauts, подарившая миру замечательную мистическую головоломку The Vanishing of Ethan Carter.