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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы The Vanishing of Ethan Carter скоро поделятся свежими подробностями своего мрачного экшена Witchfire
Пора бы уже, а то совсем проект погряз в тени девелоперского процесса.
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Последний раз мрачный боевик Witchfire попадал в нашу новостную ленту с относительно приемлемым информационным поводом аж в декабре 2019 года. С тех пор проект был покрыт завесой тайны, и мы, признаться, даже позабыли о его существовании. К счастью, разработка продолжается, и вот, у авторов проекта накопилось достаточно сведений, чтобы поделиться ими с нами уже на следующей неделе.

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Согласно небольшому «тизеру», разговор коснётся даты выхода проекта, геймплейных функций и возможностей и прочих «захватывающих» материалов.

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Напомним, что Witchfire принадлежит к жанру боевиков с оружием и прочими элементами современного шутера, но в фэнтезийном мире. Предполагается, что столь необычный «микс» станет визитной карточкой проекта. Разработка игры ведётся с 2017 года: за неё отвечает студия The Astronauts, подарившая миру замечательную мистическую головоломку The Vanishing of Ethan Carter.

#the astronauts #witchfire
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krokus
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krokus
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она на старте продаж лет так 5-6 назад за такие деньги была.
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krokus
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krokus
00:25
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00:23
щас медведь уже походу вылез из берлоги,рвать всех,кто его дёргал за усы во сне.И пока он всех неразорвёт,то уже обратно незалезет
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