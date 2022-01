Боитесь спойлеров — не смотрите это видео. Хотя, было бы, чего бояться...

В своё время Ubisoft пообещала, что выпустит для Far Cry 6 цикл дополнений, посвящённых главным злодеям Far Cry 3, Far Cry 4 и Far Cry 5. Аддон с Ваасом, «главгадом» Far Cry 3, вышел ещё в прошлом году, и вот, завтра, 11 января, на прилавках должно появиться дополнение с Пэйганом Мином — харизматичным злодеем из Far Cry 4. Сегодня же портал IGN, пользуясь своим завидным положением главного игрового портала на планете, опубликовал 17-минутный видеоролик прохождения данного дополнения.

Дополнение посвящено психологическим проблемам Пэйгана Мина и, по всей видимости, поможет лучше раскрыть персонажа, объяснив причины его поведения, с которым мы столкнулись в Far Cry 4.

Видео содержит сюжетные спойлеры, поэтому если вы хотите обо всём узнать и всё увидеть самостоятельно и впервые, то смело закрывайте данную заметку. Что касается финального дополнения из цикла, где мы встретимся с Иосифом Сидом, то его релиз состоится примерно через месяц.