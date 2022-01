Точность — вежливость королей.

В начале декабря разработчики из Koalabs совместно с Microids сообщили о том, что их проект Syberia The World Before опять задержится и выйдет только в 2022 году. Если вы уже нарисовали в своём воображении самый негативный сценарий с потенциальным релизом игры в декабре 2022-го, то можете облегчённо выдохнуть: реальность не такая страшная, и релиз Syberia The World Before состоится 31 марта, о чём стало известно после обновления Steam-страницы проекта.

Syberia The World Before расскажет сразу две истории, которые разделяют десятки лет. Мы будем параллельно играть за Дану Роуз в конце 30-х годов прошлого столетия, а также за Кейт Уолкер в 2004 году. В первом случае надвигающаяся Вторая мировая может стоить юной пианистке Дане Роуз карьеры, а во втором случае нам предстоит выжить, вырвавшись из плена в соляной шахте.

Ожидайте захватывающее повествование, необходимость решать загадки, а также проработанные диалоги.