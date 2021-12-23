Платформодержатели справедливо считают, что новогодние и рождественские праздники — идеальное время для раздач подарочных игр. Так, сегодня в сервисе GOG в рамках большой зимней распродажи стартовала бесплатная раздача пожилого хоррора I Have No Mouth And I Must Scream.
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Данный проект поступил в продажу в далёком 1995 году и повествует о том, как горстка остатков человечества даёт отпор злобному суперкомпьютеру. Игра основана, но не полностью повторяет опубликованный в 1967 году одноимённый рассказ Харлана Эллисона, получившему за него премию «Хьюго». Так что хихикать над сюжетом не надо: он писался во времена зарождения вычислительной техники.
Раздача продлится двое суток.