У дарёной игры на дату выхода не смотрят.

Платформодержатели справедливо считают, что новогодние и рождественские праздники — идеальное время для раздач подарочных игр. Так, сегодня в сервисе GOG в рамках большой зимней распродажи стартовала бесплатная раздача пожилого хоррора I Have No Mouth And I Must Scream.

реклама

Данный проект поступил в продажу в далёком 1995 году и повествует о том, как горстка остатков человечества даёт отпор злобному суперкомпьютеру. Игра основана, но не полностью повторяет опубликованный в 1967 году одноимённый рассказ Харлана Эллисона, получившему за него премию «Хьюго». Так что хихикать над сюжетом не надо: он писался во времена зарождения вычислительной техники.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р

Раздача продлится двое суток.