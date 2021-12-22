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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Активное производство The Wolf Among Us 2 стартовало в 2020 году
Хотя анонс состоялся в 2019-м.
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Возрождённая Telltale Games в 2019 году анонсировала The Wolf Among Us 2 — сиквел своего тепло принятого публикой приключения. Безусловно, данное известие обрадовало фанатов оригинала, однако реальность производства видеоигр такова, что зачастую с момента анонса до релиза дети успевают повзрослеть, а взрослые — постареть. Не исключено, что аналогичная судьба ждёт и The Wolf Among Us 2: пару часов назад представители Telltale вышли на связь и сообщили несколько подробностей.

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Итак, согласно заявлению разработчиков, производство продолжения The Wolf Among Us перешло в активную фазу только в прошлом году. В какой месяц, не уточняется: сказано только, что к работе в студии приступили во время локдауна вследствие пандемии. Поэтому предположим, что непосредственно работа над игрой ведётся в худшем случае один год, а в лучшем — два.

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Подробнее о проекте Telltale намеревается начать рассказывать в наступающем году, ну а первые детали должны появиться до конца года текущего. Вряд ли имеет смысл рассчитывать на что-то существенное: праздничный период — не лучшее время для серьёзных разговоров, ведь всё моментально забудется в суете приятных хлопот.

#telltale games #the wolf among us 2
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Сведения о The Wolf Among Us 2 появятся в ближайшие несколько недель
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omoikane
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Barash
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Активное производство The Wolf Among Us 2 стартовало в 2020 году
Evgeniy Som
01:04
Аренда не бессрочная и все арендодатели все потеряют когда фирма сьедет и потребовать ничего не смогут. Вообще по тому что прописывают в соглашениях тот же стим да юплей они могут просто так удалить а...
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