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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В кооперативный хоррор-экшен Dead by Daylight сыграло свыше 48 миллионов человек
На всех платформах.
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Разработчики многопользовательского экшена Dead by Daylight раскрыли интересную статистику по своему проекту, которая позволяет оценить текущее положение дело и перспективы развития.

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Итак, в Dead by Daylight сейчас играет около 48 миллионов пользователей по всему миру. Из них 760 тысяч находятся в Мексике и ещё 230 тысяч — в Чили. Выделение этих стран может показаться странным, но как есть. Среднесуточное число игроков — 2 миллиона. После выхода проекта в магазине Epic Games Store в него в первые выходные сыграло 100 тысяч человек.

Ещё из интересного: над главой «Портрет убийцы» работало 100 человек на протяжении 217 дней, в игре есть четыре латиноамериканских персонажа: Эйс Висконти, Джейн Ромеро, Кармина Мора и Иона Васкес. Разработчики рассказали, что перед окончательным утверждением внешнего облика и перечня способностей героя ей всякий раз приходится проходить семь «творческих шагов».

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Dead by Daylight пребывает в Steam c 14 июня 2016 года, у проекта есть 82 % рейтинга на основании более 400 тысяч отзывов. Прямо сейчас в Dead by Daylight проходит праздничное событие «Пробирающий холод» — со снеговиками, гирляндами и прочей новогодней атрибутикой.

#dead by daylight #begaviour interactive
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wwr222
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Дело видимо было в стоимости комплектующих.Но можешь верить в теорию чемоданов (Интел ведь не мог бы накидать оных Соньке)
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14:09
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BioMax
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сильно зависит от памяти и материнки - 5,0 с памятью 2133 под воздухом пашет практически 24/7 много лет, вот только стал в циве 6 ругаться на напругу и синьку валить -поставил 4,9 и чуть снизил напру...
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Сергей Устинов
14:09
ХАХАХА, хомяк))) Кто же покупает на пиках стоимости))) Походу ты первый день в крипте.
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wwr222
14:08
Только этот "товарищ" не учитывает,что мобильные Интелы могут(и будут) безбожно троттлить в тяжелых играх.И тут уже не все так однозначно.
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Анна Яковлева
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Биткоин начал неделю с падения, а первые инвесторы обналичивают сотни монет со спящих кошельков
wwr222
14:07
Мощная карта нужна для теста,чтобы ее влияние исключить на результат.Вроде это прописная истина
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Orgasmatron
14:04
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Сотрудник полиции РФ разместил ферму по добыче криптовалюты на рабочем месте
Miki_Sambrero
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