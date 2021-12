На всех платформах.

Разработчики многопользовательского экшена Dead by Daylight раскрыли интересную статистику по своему проекту, которая позволяет оценить текущее положение дело и перспективы развития.

реклама

Итак, в Dead by Daylight сейчас играет около 48 миллионов пользователей по всему миру. Из них 760 тысяч находятся в Мексике и ещё 230 тысяч — в Чили. Выделение этих стран может показаться странным, но как есть. Среднесуточное число игроков — 2 миллиона. После выхода проекта в магазине Epic Games Store в него в первые выходные сыграло 100 тысяч человек.

Ещё из интересного: над главой «Портрет убийцы» работало 100 человек на протяжении 217 дней, в игре есть четыре латиноамериканских персонажа: Эйс Висконти, Джейн Ромеро, Кармина Мора и Иона Васкес. Разработчики рассказали, что перед окончательным утверждением внешнего облика и перечня способностей героя ей всякий раз приходится проходить семь «творческих шагов».

Dead by Daylight пребывает в Steam c 14 июня 2016 года, у проекта есть 82 % рейтинга на основании более 400 тысяч отзывов. Прямо сейчас в Dead by Daylight проходит праздничное событие «Пробирающий холод» — со снеговиками, гирляндами и прочей новогодней атрибутикой.