Если, конечно, опять не перенесут.

Дополнение The Delicious Last Course для хардкорной аркады Cuphead откладывали столько раз, что казалось, что новый контент проект уже не получит никогда. Что ж, сегодня разработчики наконец-то перестали мотать игрокам нервы и объявили о том, что новое приключение чашечек стартует 30 июня. Всё верно — анонс даты выхода за семь месяцев до её наступления.

Братьев-чашечек ждут новые приключения, опасности, а также спутница, которая поможет им преодолеть все невзгоды на пути к цели.

Cuphead вышла осенью 2017 года и совершенно заслуженно обрела громадную армию преданных поклонников.