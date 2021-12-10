Дополнение The Delicious Last Course для хардкорной аркады Cuphead откладывали столько раз, что казалось, что новый контент проект уже не получит никогда. Что ж, сегодня разработчики наконец-то перестали мотать игрокам нервы и объявили о том, что новое приключение чашечек стартует 30 июня. Всё верно — анонс даты выхода за семь месяцев до её наступления.
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Братьев-чашечек ждут новые приключения, опасности, а также спутница, которая поможет им преодолеть все невзгоды на пути к цели.
Cuphead вышла осенью 2017 года и совершенно заслуженно обрела громадную армию преданных поклонников.