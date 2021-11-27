В настоящее время стратегический «выживач» с элементами ролевого боевика The Riftbreaker пользуется заслуженной популярностью и нежится в восторженных отзывах игроков и профессиональных обозревателей. Но греться в лучах славы нужно осторожно, не забывая при этом регулярно и стабильно снабжать свой проект пострелизным контентом. Вот разработчики из EXOR Studios и снабжают. Вернее, пока делятся планами по дальнейшему снабжению.
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Так, до конца текущего календарного года в The Riftbreaker появится расширенная поддержка моддинга: разработчики обеспечат энтузиастов такими инструментами, как редактор мира, редактор заданий, а также редактор многочисленных игровых данных, включая оружие, противников, исследования и многое другое.
Также до конца года в игре появится настраиваемый уровень сложности сюжетной кампании, будет применено обновление с улучшением баланса и различными предложенными сообществом изменениями и нововведениями.
В первом и втором кварталах следующего года игру ждут новые биомы и населяющие их существа, новые постройки, исследовательские проекты, новое оружие, навыки, улучшения и предметы. Продолжится работа по балансировке и улучшению игрового процесса в целом.
Режим мультиплеера, включая кооперативный режим, которому выдан абсолютный приоритет, находятся в разработке. Работа большая, непростая и наукоёмкая, и когда точно она завершится, не сообщается. Ясно одно: не раньше, чем через год со дня публикации плана.