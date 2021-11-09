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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Тодд Говард объяснил, почему разработка Starfield оказалась приоритетнее, чем The Elder Scrolls VI
Коротко: потому что здесь всё новое, и дальше откладывать уже некуда.
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В настоящее время Bethesda Game Studios вовсю корпит над своей амбициозной космической ролевой игрой Starfield, релиз которой должен состояться 11 ноября следующего года. Как вы помните, параллельно со Starfield была анонсирована и The Elder Scrolls VI, однако в её отношении всё пока призрачно и туманно, и даже приблизительных сроков её выхода пока нет. Что ж, благодаря интервью руководителя Bethesda Game Studios Тодда Говарда с журналистами IGN стало понятно, почему ситуация сложилась именно таким образом.

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Причина, на самом деле, достаточно проста и понятна. По словам Говарда, Starfield представляет собой проект в совершенно новой франшизе, в совершенно новой вселенной и с новыми механиками. The Elder Scrolls VI же, в свою очередь, хоть и будет отличаться от предыдущих частей серии, но сама франшиза игрокам хорошо известна. В результате при расстановке приоритетов очередь производства было решено уступить именно Starfield — дать, что называется, дорогу молодым. Как отметил Говард, разработчики и сами уже давно хотели поработать над чем-то новым, а не штамповать новые Fallout да TES.

При этом глава Bethesda Game Studios согласен с тем, что между релизами пятой и шестой частей The Elder Scrolls пройдёт много времени — значительно больше десяти лет — и это действительно обидно, но реальность такова, что ресурсы у студии ограничены, и разорваться, чтобы выпустить сразу два проекта, она не может. По словам Говарда, если бы игру можно было выпустить по мановению волшебной палочки, то разработчики непременно воспользовались бы данной возможностью.

Кроме того, Говард считает, что в целом франшиза The Elder Scrolls находится в здоровом состоянии, и не в последнюю очередь в этом заслуга долгосрочной популярности Skyrim и постоянно развивающейся The Elder Scrolls Online, хотя к последней конкретно Bethesda Game Studios никакого отношения не имеет.

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Обещать в шестой части TES какие-то масштабные прорывы Говард не стал, заявив лишь, что проект будет «выгодно отличаться» от предшественников. На самом деле, это правильная политика: в современных играх главное не давать ложных надежд, иначе будут большие проблемы.

#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield #the elder scrolls vi
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