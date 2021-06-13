Starfield выйдет спустя ровно 11 лет после The Elder Scrolls V Skyrim
Обновлено. Собственно, как мы вам и говорили, вышел ролик Starfield в хорошем качестве — его можно просмотреть на официальном канале Bethesda. К сожалению, новых сведений по игре представлено не было. Будем ждать, выглядит всё максимально интригующе. Starfield выйдет на PC, Xbox Series X|S и Xbox Cloud, на конференции особенно подчёркивался тот факт, что это эксклюзив Xbox — то есть, Playstation 5 «в пролёте».
реклама
На сайте издания The Washington Post внезапно появился дебютный трейлер Starfield — таинственного проекта от студии Bethesda, над которым она трудилась последние несколько лет. Качество пока не самое лучшее, но ничего страшного: после конференции Microsoft в Сети появится качественная версия ролика.
Трейлер примечателен тем, что в нём указывается точная дата выхода Starfield — 11 ноября 2022 года (то есть, 11.11.22). Bethesda любит красивые даты ещё со времён Skyrim, тогда игра вышла 11 ноября 2011 года (11.11.11). Таким образом, Starfield выйдет спустя ровно 11 лет после пятых «Свитков». Переносов не будет, уж поверьте: Bethesda скорее выпустит игру недоделанной, но не будет «запарывать» редкий случай с красивой датой.
реклама
Официальный анонс случится уже в считанные минуты, мы советуем вам дождаться именно его — презентованного от Тодда и Фила.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила