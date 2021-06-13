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Starfield выйдет спустя ровно 11 лет после The Elder Scrolls V Skyrim

В Сети появился полный трейлер проекта.
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Обновлено. Собственно, как мы вам и говорили, вышел ролик Starfield в хорошем качестве — его можно просмотреть на официальном канале Bethesda. К сожалению, новых сведений по игре представлено не было. Будем ждать, выглядит всё максимально интригующе. Starfield выйдет на PC, Xbox Series X|S и Xbox Cloud, на конференции особенно подчёркивался тот факт, что это эксклюзив Xbox — то есть, Playstation 5 «в пролёте».

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На сайте издания The Washington Post внезапно появился дебютный трейлер Starfield — таинственного проекта от студии Bethesda, над которым она трудилась последние несколько лет. Качество пока не самое лучшее, но ничего страшного: после конференции Microsoft в Сети появится качественная версия ролика.

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Трейлер примечателен тем, что в нём указывается точная дата выхода Starfield — 11 ноября 2022 года (то есть, 11.11.22). Bethesda любит красивые даты ещё со времён Skyrim, тогда игра вышла 11 ноября 2011 года (11.11.11). Таким образом, Starfield выйдет спустя ровно 11 лет после пятых «Свитков». Переносов не будет, уж поверьте: Bethesda скорее выпустит игру недоделанной, но не будет «запарывать» редкий случай с красивой датой.

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Официальный анонс случится уже в считанные минуты, мы советуем вам дождаться именно его — презентованного от Тодда и Фила.

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