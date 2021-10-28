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Новости Software Михаил Андреев
Assassin’s Creed Valhalla стала второй по прибыльности игрой за всю историю Ubisoft
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Ubisoft поделилась финансовым отчётом за завершившееся в конце сентября первое полугодие текущего финансового года. В публикации французского издательства представлено довольно много информации, но интересных пунктов там можно пересчитать по пальцам одной пережившей взрыв гранаты руки. В частности, стало известно, что второй по прибыльности игрой за всю историю Ubisoft является Assassin’s Creed Valhalla.

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Такого статуса «Вальгалле» удалось добиться всего за год продаж, что недвусмысленно демонстрирует, насколько успешными являются игры, где в качестве сеттинга используется эпоха викингов и/или очень популярная среди современных геймеров скандинавская мифология.

Также Ubisoft довольна результатами стартовых продаж Far Cry 6: уровень вовлеченности игроков в проект оказался на четверть выше, чем в предыдущей номерной части франшизы. Заслуженной популярностью продолжает пользоваться и Rainbow Six Siege — издательство обещает и впредь снабжать свой тактический шутер свежим контентом и обновлениями.

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Была затронута и тема ремейка Prince of Persia The Sands of Time, релиз которого в своё время отложили на неопределённый срок. Теперь он чуть более определённый: в следующем финансовом году (с апреля 2022-го по конец марта 2023-го, если переводить на «человеческий» календарь).

#ubisoft #assassins creed valhalla
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