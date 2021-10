Ставка на викингов и скандинавскую мифологию в очередной раз сработала. Ну, надо же!

Ubisoft поделилась финансовым отчётом за завершившееся в конце сентября первое полугодие текущего финансового года. В публикации французского издательства представлено довольно много информации, но интересных пунктов там можно пересчитать по пальцам одной пережившей взрыв гранаты руки. В частности, стало известно, что второй по прибыльности игрой за всю историю Ubisoft является Assassin’s Creed Valhalla.

реклама

Такого статуса «Вальгалле» удалось добиться всего за год продаж, что недвусмысленно демонстрирует, насколько успешными являются игры, где в качестве сеттинга используется эпоха викингов и/или очень популярная среди современных геймеров скандинавская мифология.

Также Ubisoft довольна результатами стартовых продаж Far Cry 6: уровень вовлеченности игроков в проект оказался на четверть выше, чем в предыдущей номерной части франшизы. Заслуженной популярностью продолжает пользоваться и Rainbow Six Siege — издательство обещает и впредь снабжать свой тактический шутер свежим контентом и обновлениями.

анонсы и реклама RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь -39 000р на MSI RTX 3080 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Была затронута и тема ремейка Prince of Persia The Sands of Time, релиз которого в своё время отложили на неопределённый срок. Теперь он чуть более определённый: в следующем финансовом году (с апреля 2022-го по конец марта 2023-го, если переводить на «человеческий» календарь).