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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Might & Magic X Legacy вернулась в продажу в Steam после трёх с половиной месяцев отсутствия
Возвращение блудного «тайтла».
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В начале лета этого года Ubisoft отключила серверы активации Might & Magic X Legacy, из-за чего у людей «слетела» авторизация и, как следствие, исчезла возможность проходить игру и её сюжетные дополнения. Возникло закономерное недовольство публики, и спустя месяц Ubisoft временно изъяла Might & Magic X Legacy из продажи до устранения ошибок. Что ж, по всей видимости, спустя три с половиной месяца недочёты устранены, поскольку сегодня Ubisoft объявила о возвращении игры в продажу как в Steam, так и в собственный магазин.

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Релиз Might & Magic X Legacy состоялся в начале 2014 года. Хотя многое в данном проекте было взято из культовых Might & Magic VI и Might & Magic VII, но игроки справедливо отмечали, что воссоздать классику невозможно: не те технологии, не тот шарм.

#ubisoft #limbic entertainment #might and magic x: legacy #might and magic x
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