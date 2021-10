Возвращение блудного «тайтла».

В начале лета этого года Ubisoft отключила серверы активации Might & Magic X Legacy, из-за чего у людей «слетела» авторизация и, как следствие, исчезла возможность проходить игру и её сюжетные дополнения. Возникло закономерное недовольство публики, и спустя месяц Ubisoft временно изъяла Might & Magic X Legacy из продажи до устранения ошибок. Что ж, по всей видимости, спустя три с половиной месяца недочёты устранены, поскольку сегодня Ubisoft объявила о возвращении игры в продажу как в Steam, так и в собственный магазин.

реклама

анонсы и реклама Новейшие RX 6600 в Регарде -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Релиз Might & Magic X Legacy состоялся в начале 2014 года. Хотя многое в данном проекте было взято из культовых Might & Magic VI и Might & Magic VII, но игроки справедливо отмечали, что воссоздать классику невозможно: не те технологии, не тот шарм.