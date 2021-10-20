В начале лета этого года Ubisoft отключила серверы активации Might & Magic X Legacy, из-за чего у людей «слетела» авторизация и, как следствие, исчезла возможность проходить игру и её сюжетные дополнения. Возникло закономерное недовольство публики, и спустя месяц Ubisoft временно изъяла Might & Magic X Legacy из продажи до устранения ошибок. Что ж, по всей видимости, спустя три с половиной месяца недочёты устранены, поскольку сегодня Ubisoft объявила о возвращении игры в продажу как в Steam, так и в собственный магазин.
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Релиз Might & Magic X Legacy состоялся в начале 2014 года. Хотя многое в данном проекте было взято из культовых Might & Magic VI и Might & Magic VII, но игроки справедливо отмечали, что воссоздать классику невозможно: не те технологии, не тот шарм.