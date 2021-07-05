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Ubisoft сняла Might & Magic X Legacy с продажи в Steam из-за технических проблем

Радикальное решение проблемы.
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В начале лета Ubisoft отключила серверы активации Might & Magic X Legacy, что привело к ожидаемым для всех кроме самого издателя последствиям — обладатели лицензионной копии игры потеряли возможность спокойно проходить сюжетные линии «Наследия» и дополнений. За это время средний пользовательский рейтинг Might & Magic X Legacy успел рухнуть до 66 %, а актуальный — и вовсе до 16 %. Иначе, как катастрофой происходящее назвать невозможно, и Ubisoft пока не придумала ничего лучше, как изъять (временно?) игру из продажи в Steam.

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Как передаёт издание PC Gamer, издательство в курсе проблемы и ищет пути её решения. Будут ли они найдены, впрочем, пока тайна за семью печатями.

Напомним, что Might & Magic X Legacy вышла в свет в начале 2014 года. Хотя проект был встречен в целом тепло, но «переплюнуть» шестую, седьмую и восьмую номерные части франшизы разработчикам так и не удалось. И вряд ли когда-нибудь вообще удастся, давайте смотреть правде в глаза.

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ubisoft limbic entertainment might and magic x: legacy might and magic x
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