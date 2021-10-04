В своё время Sony на волне необъяснимого «хайпа» вокруг сервисов «облачного» гейминга создала свой аналогичный сервис под названием PlayStation Now. Периодически каталог игр сервиса пополняется новыми проектами, и вот, завтра он станет богаче ещё на семь игр, среди которых даже есть парочка желанных.
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Итак, с завтрашнего дня посредством PlayStation Now можно будет сыграть в следующие проекты: The Last of Us Part II, Fallout 76, Desperados III, сборник Amnesia Collection из двух частей серии, Final Fantasy VII Remastered, Yet Another Zombie Defense и Victor Vran Overkill Edition.
Важно помнить, что «гвоздь программы» в лице The Last of Us Part II будет доступен по «облачной» подписке всего несколько месяцев — до третьего января.
Формально PlayStation Now недоступна в странах постсоветского пространства, но хорошо знакомые с темой пользователи сообщают, что если при регистрации выбрать другую страну — из тех, где сервис представлен — то всё начинает работать.