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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
The Last of Us Part II и ещё семь игр завтра пополнят каталог «облачного» сервиса PlayStation Now
В теории можно играть и на PC.
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В своё время Sony на волне необъяснимого «хайпа» вокруг сервисов «облачного» гейминга создала свой аналогичный сервис под названием PlayStation Now. Периодически каталог игр сервиса пополняется новыми проектами, и вот, завтра он станет богаче ещё на семь игр, среди которых даже есть парочка желанных.

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Итак, с завтрашнего дня посредством PlayStation Now можно будет сыграть в следующие проекты: The Last of Us Part II, Fallout 76, Desperados III, сборник Amnesia Collection из двух частей серии, Final Fantasy VII Remastered, Yet Another Zombie Defense и Victor Vran Overkill Edition.

Важно помнить, что «гвоздь программы» в лице The Last of Us Part II будет доступен по «облачной» подписке всего несколько месяцев — до третьего января.

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Формально PlayStation Now недоступна в странах постсоветского пространства, но хорошо знакомые с темой пользователи сообщают, что если при регистрации выбрать другую страну — из тех, где сервис представлен — то всё начинает работать.

#sony
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а я активижен.
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Собакевич
19:21
Лучше бы они научили свой крайне неудобный говностор переносить игры в другую директорию\диск.
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ev_rus
19:20
Так где 2060-то равна 1080? Даже здесь на сайте в тестах статьях посмотри сходи про 1080, напиши там, что 1080=2060. Пусть тебе более здоровые чем я все растолкуют.
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Собака на Зене
19:19
Ясно. Я в очередной раз убедился, что ты припизднутый.
NVIDIA готовит обновлённую видеокарту GeForce RTX 2060 с 12 Гб и GeForce RTX 3070 Ti на 16 Гб
ev_rus
19:18
А как тебе этот скрин? Уже не соответствует твоему выводу здоровому? От игры к игре разная ситуация и разный расклад. Или ты долбиться в глаза будешь?
NVIDIA готовит обновлённую видеокарту GeForce RTX 2060 с 12 Гб и GeForce RTX 3070 Ti на 16 Гб
Shock Memes
19:16
Ачивки там уже пол года как.
В магазине Epic Games Store уже на следующей неделе появится своя система достижений
linux4ever
19:13
Они знают правило 95.
Apple зарабатывает на играх больше PlayStation и Xbox вместе взятых
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