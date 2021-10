В теории можно играть и на PC.

В своё время Sony на волне необъяснимого «хайпа» вокруг сервисов «облачного» гейминга создала свой аналогичный сервис под названием PlayStation Now. Периодически каталог игр сервиса пополняется новыми проектами, и вот, завтра он станет богаче ещё на семь игр, среди которых даже есть парочка желанных.

реклама

Итак, с завтрашнего дня посредством PlayStation Now можно будет сыграть в следующие проекты: The Last of Us Part II, Fallout 76, Desperados III, сборник Amnesia Collection из двух частей серии, Final Fantasy VII Remastered, Yet Another Zombie Defense и Victor Vran Overkill Edition.

Важно помнить, что «гвоздь программы» в лице The Last of Us Part II будет доступен по «облачной» подписке всего несколько месяцев — до третьего января.

анонсы и реклама -39 000р на MSI RTX 3080 -10 000р на 3060 Ti Gigabyte -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU -17000р на RTX 3070 ASUS Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке 3060 MSI Gaming дешево в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Формально PlayStation Now недоступна в странах постсоветского пространства, но хорошо знакомые с темой пользователи сообщают, что если при регистрации выбрать другую страну — из тех, где сервис представлен — то всё начинает работать.