Не успела ещё выйти Call of Duty Vanguard, как авторитетный инсайдер Том Хендерсон, регулярно снабжающий своих подписчиков информацией о проектах во франшизах Call of Duty и Battlefield, рапортует о новых раздобытых сведениях. Согласно полученной Хендерсоном информации, следующая Call of Duty, релиз которой запланирован на будущий год, представляет собой сиквел вышедшего в 2019-м переосмысления Modern Warfare.

На текущий момент конкретных деталей проекта нет: источники Хендерсона лишь утверждают, что игра создаётся под кодовым названием Project Cortez.

Стоит отметить, что утечка звучит достаточно правдоподобно: в 2022 году очередь выпуска новой части Call of Duty как раз вновь дойдёт до Infinity Ward. Что же до Call of Duty Vanguard, то всё пока идёт согласно плану: релиз запланирован на 5 ноября на всех актуальных платформах.