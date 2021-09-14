Инсайдер: Call of Duty 2022 станет продолжением Modern Warfare (2019)
Не успела ещё выйти Call of Duty Vanguard, как авторитетный инсайдер Том Хендерсон, регулярно снабжающий своих подписчиков информацией о проектах во франшизах Call of Duty и Battlefield, рапортует о новых раздобытых сведениях. Согласно полученной Хендерсоном информации, следующая Call of Duty, релиз которой запланирован на будущий год, представляет собой сиквел вышедшего в 2019-м переосмысления Modern Warfare.
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На текущий момент конкретных деталей проекта нет: источники Хендерсона лишь утверждают, что игра создаётся под кодовым названием Project Cortez.
Стоит отметить, что утечка звучит достаточно правдоподобно: в 2022 году очередь выпуска новой части Call of Duty как раз вновь дойдёт до Infinity Ward. Что же до Call of Duty Vanguard, то всё пока идёт согласно плану: релиз запланирован на 5 ноября на всех актуальных платформах.
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