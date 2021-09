Французское издательство Focus Home Interactive ответственно за вывод в свет огромного количества достойнейших проектов, для перечисления которых не хватит места и в редакционной статье, что уж говорить про новостную заметку. А вот что можно уместить в новостной заметке, так это сегодняшнее известие о том, что Focus Home Interactive провела ребрендинг и переименовалась в более лаконичное Focus Entertainment.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

По словам руководства издательства, новое название полностью охватывает деятельность компании и лучше отражает её планы по диверсификации своего «производства». Как отмечают представители Focus Entertainment, компания будет и дальше стараться снабжать игровую промышленность уникальными проектами с амбициозными идеями и инновационными решениями в области игрового процесса.

Focus Entertainment, к слову, регулярно расширяется. Так, в августе прошлого года в состав компании влились разработчики Streets of Rage, а годом ранее — создатели Lords of the Fallen и The Surge.