Focus Home Interactive провела ребрендинг — отныне издательство носит название Focus Entertainment
Французское издательство Focus Home Interactive ответственно за вывод в свет огромного количества достойнейших проектов, для перечисления которых не хватит места и в редакционной статье, что уж говорить про новостную заметку. А вот что можно уместить в новостной заметке, так это сегодняшнее известие о том, что Focus Home Interactive провела ребрендинг и переименовалась в более лаконичное Focus Entertainment.
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По словам руководства издательства, новое название полностью охватывает деятельность компании и лучше отражает её планы по диверсификации своего «производства». Как отмечают представители Focus Entertainment, компания будет и дальше стараться снабжать игровую промышленность уникальными проектами с амбициозными идеями и инновационными решениями в области игрового процесса.
Focus Entertainment, к слову, регулярно расширяется. Так, в августе прошлого года в состав компании влились разработчики Streets of Rage, а годом ранее — создатели Lords of the Fallen и The Surge.
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