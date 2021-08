Хорошая новость для тех игроков, кто привык пополнять свои библиотеки только на распродажах. Cyberpunk 2077 и трилогию «Ведьмак» можно купить в Steam со скидками — CD Projekt RED в очередной раз устраивает распродажу своих главных проектов.

Та же Cyberpunk 2077, которую мы в последнее время вспоминаем реже (разве что, патч недавно вышел), доступна за 1339 рублей (скидка 33%). Третий «Ведьмак» в базовом издании стоит 239 рублей (скидка аж 80%), а за The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition у вас попросят 300 рублей (скидка составляет те же 80%), поэтому выгоднее купить полное издание.

Остальные проекты CD Projekt RED можно забрать в коллекцию за совсем уж смешные деньги, судите сами:

Thronebreaker: The Witcher Tales — 519 pублей (скидка 60%);

The Witcher Adventure Game — 37 pублей (скидка 85%);

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition — 62 pублей (скидка 85%);

The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut — 29 pублей (скидка 85%).

По поводу Cyberpunk 2077 важно упомянуть тот факт, что после выпуска недавнего патча 1.3 дотошные датамайнеры смогли обнаружить в файлах указание на то, что разработчики продолжают трудиться на двумя большими дополнениями, доделывают движок и проектируют мультиплеер. Напомним, от идеи добавления сетевого режима в Cyberpunk 2077 авторы публично отказались в рамках анонса стратегии развития RED 2.0, но за прошедшее время что-то, видимо, изменилось. Распродажа CD Projekt RED продлится до 6 сентября 20:00 МСК.