Как и было обещано несколькими днями ранее, несколько часов назад Age of Empires II Definitive Edition получила свежее контентное дополнение под названием Dawn of the Dukes. Знатоки англоязычных названий титулов правящих лиц и представителей аристократии сразу поняли, что речь в дополнении пойдёт о восточной и центральной Европе, и в самом деле — именно этому региону и посвящено дополнение.

Из числа нововведений следует упомянуть две новых игровых цивилизации — чехов и поляков. Обе данные цивилизации обладают уникальными юнитами и технологиями с бонусами, направленными на экономическое развитие своих государств. А мощная экономика, как хорошо известно фанатам игры, это отличный задел под сражения имперской эпохи.

Также игроков ждут три новых сюжетных кампании, повествующих об исторических личностях Польши, Литвы и Чехии.

Не обошлось и без крупного августовского обновления игры с изменениями баланса. Его получили все владельцы игры вне зависимости от наличия дополнения Dawn of the Dukes. Внесены изменения в баланс юнитов, что должно хотя бы немного, но всё же пошатнуть сложившуюся игровую «мету».