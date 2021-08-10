За десятилетия существования игровой промышленности мы уже привыкли к тому, что главный герой в играх — эдакий пуп земли, без присутствия которого не начнётся ни война, ни второстепенное событие, ни решится даже самая примитивная проблема вроде сбежавшей козы у фермера. Привыкли мы к этому настолько сильно, что уже не представляем себе, что игровой мир может функционировать иначе. Однако в Far Cry 6 разработчики решили рискнуть и реализовать систему независимости событий в игровом мире от протагониста.

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В беседе с изданием Gamereactor Бен Холл, отвечающий за игровой мир Far Cry 6, отметил, что в новинке Ubisoft хотела сделать так, чтобы мир вымышленного государства Яра работал сам по себе, а не вращался вокруг Дани Рохаса (главный герой). Наш персонаж — пусть и значительная, но всё же часть игрового мира, и события здесь будут происходить, невзирая на его действия.

Так, например, главный герой будет периодически наблюдать сцены подавления повстанцев правительственными силами; мы никак не можем повлиять на появление этих сцен, однако можем попытаться с этим событием взаимодействовать — помочь товарищам по революционному делу или же, взвесив силы и поняв, что у противника они непропорционально выше, прикинуться зевакой и пойти дальше. И подобных событий на просторах Яры будет происходить великое множество.

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Релиз Far Cry 6 назначен на 7 октября на всех актуальных платформах.