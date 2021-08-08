Предзаказ Back 4 Blood возглавил чарт продаж в Steam на этой неделе
То, что кооперативный зомби-боевик станет на этой неделе лидером в чарте продаж в Steam, стало очевидно уже после того, как был зафиксирован запредельный всплеск интереса сообщества к её бета-версии. Что ж, статистика подтвердила предчувствия, поэтому не будем разводить излишне длинных прологов и перейдём сразу к делу.
реклама
Безусловный лидер на этой неделе — Back 4 Blood. За ним следует ставший популярным киберпанковый экшен The Ascent, ну а на третьем месте расположился очередной «скандинавский» выживач Tribes of Midgard. А вот New World, на протяжении двух недель лидировавшая в чарте, на этой неделе скатилась на седьмое и восьмое места. Оно и понятно — первый этап бета-тестирования, куда пускали предзаказчиков, завершился.
В целом десятка лидеров на этой неделе выглядит следующим образом:
- Back 4 Blood (предзаказ);
- The Ascent;
- Tribes of Midgard;
- Valve Index VR Kit;
- Grand Theft Auto V;
- It Takes Two;
- New World (предзаказ);
- New World Deluxe (предзаказ);
- Grounded;
- Call of Duty Black Ops III.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила