То, что кооперативный зомби-боевик станет на этой неделе лидером в чарте продаж в Steam, стало очевидно уже после того, как был зафиксирован запредельный всплеск интереса сообщества к её бета-версии. Что ж, статистика подтвердила предчувствия, поэтому не будем разводить излишне длинных прологов и перейдём сразу к делу.

Безусловный лидер на этой неделе — Back 4 Blood. За ним следует ставший популярным киберпанковый экшен The Ascent, ну а на третьем месте расположился очередной «скандинавский» выживач Tribes of Midgard. А вот New World, на протяжении двух недель лидировавшая в чарте, на этой неделе скатилась на седьмое и восьмое места. Оно и понятно — первый этап бета-тестирования, куда пускали предзаказчиков, завершился.

В целом десятка лидеров на этой неделе выглядит следующим образом: