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Психологический хоррор The Medium готовится к выходу на PS5, разработчики показали особенности версии

Всё внимание на DualSense.
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Новость о том, что хоррор The Medium получит свою уникальную версию для консоли PlayStation 5, появилась ещё в середине июля. А сейчас разработчики из польской студии Boober Team опубликовали специальный трейлер, посвящённый PS5-версии The Medium и всем её особенностям.

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Немало внимания в ролике уделяется использованию контроллера DualSense. Разработчики видят в технических возможностях устройства новые методы по вовлечению игрока в атмосферу The Medium. Авторы прямо указывают, что с помощью DualSense у нас лучше получится узнать, что испытывает главная героиня Марианна в те или иные моменты.

Например, тактильная обратная связь поможет оценить, хватит ли девушке воздуха для того, чтобы захватить дыхание. Тачпад поможет осматривать предметы и изучать объекты, вибрация же даст возможность ощутить воздействие разных вражеских существ.

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Если у вас есть PlayStation 5, и информация об уникальной версии The Medium вас заинтересовала, то на этой странице можно оформить предзаказ за 3579 рублей. В комплекте с игрой за эти деньги идёт цифровой саундтрек за авторством самого Акиры Ямаоки и Аркадиуша Рейковского. В дополнение к этому разработчики дадут полистать — всё так же бесплатно — цифровой артбук The Art of The Medium.

Версия The Medium для консоли PlayStation 5 поступит в продажу 3 сентября. На PC и консолях предыдущего поколения проект появился ещё в начале года. Так, в Steam у проекта имеется 88% рейтинга на основании более четырёх тысяч отзывов.

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Jurij Kurlapov
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Yurchik
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Yurchik
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flash
19:35
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zalupsmus
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Зю
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19:31
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