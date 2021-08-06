Психологический хоррор The Medium готовится к выходу на PS5, разработчики показали особенности версии
Новость о том, что хоррор The Medium получит свою уникальную версию для консоли PlayStation 5, появилась ещё в середине июля. А сейчас разработчики из польской студии Boober Team опубликовали специальный трейлер, посвящённый PS5-версии The Medium и всем её особенностям.
реклама
Немало внимания в ролике уделяется использованию контроллера DualSense. Разработчики видят в технических возможностях устройства новые методы по вовлечению игрока в атмосферу The Medium. Авторы прямо указывают, что с помощью DualSense у нас лучше получится узнать, что испытывает главная героиня Марианна в те или иные моменты.
Например, тактильная обратная связь поможет оценить, хватит ли девушке воздуха для того, чтобы захватить дыхание. Тачпад поможет осматривать предметы и изучать объекты, вибрация же даст возможность ощутить воздействие разных вражеских существ.
реклама
Если у вас есть PlayStation 5, и информация об уникальной версии The Medium вас заинтересовала, то на этой странице можно оформить предзаказ за 3579 рублей. В комплекте с игрой за эти деньги идёт цифровой саундтрек за авторством самого Акиры Ямаоки и Аркадиуша Рейковского. В дополнение к этому разработчики дадут полистать — всё так же бесплатно — цифровой артбук The Art of The Medium.
Версия The Medium для консоли PlayStation 5 поступит в продажу 3 сентября. На PC и консолях предыдущего поколения проект появился ещё в начале года. Так, в Steam у проекта имеется 88% рейтинга на основании более четырёх тысяч отзывов.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила